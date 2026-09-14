Evropski lideri upozoravaju na moguću eskalaciju rata nakon ruskog napada na voz blizu poljske granice.

Izvor: X/@Osinttechnical/Printscreen

Ruski dron je pogodio voz koji je išao ka Varšavi u blizini granice, ubrzo nakon što je drugi voz sa stranim zvaničnicima prošao istom prugom.

Premijer Poljske Donald Tusk izjavio je da očekuje da će Moskva eskalirati rat "u narednim nedeljama", nakon ruskih udara koji su pogodili voz za Varšavu u Ukrajini, na svega dva kilometra od granice sa Poljskom, piše Euronews.

Šefica diplomatije EU Kaja Kalas izjavila je da vjeruje da je ruski udar blizu poljske granice osmišljen kako bi se "zastrašile" zapadne zemlje koje podržavaju Kijev.

"Namjera je očigledno da se zapadne zemlje zastraše kako ne bi pružale podršku Ukrajini i kako ne bi putovale u Ukrajinu radi davanja podrške", rekla je Kalas, pozivajući pristalice Kijeva da urade "suprotno".

U međuvremenu, ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski pozvao je saveznike da "udvostruče" podršku Ukrajini, nakon onoga što je takođe nazvao "eskalacijom".

Voz se nalazio na stanici Jagodin kada se dogodio napad. Prema izveštajima, pogođena je samo lokomotiva voza. Ukrajinske vlasti saopštile su da su svi putnici evakuisani i da nije bilo žrtava.

Early this morning, Russian attack drones targeted the Ukrainian-Polish border crossing at Yahodyn, barely missing a train carrying a European delegation including Boris Johnson, former Swedish PM Carl Bildt and German national security adviser Günter Sautter.pic.twitter.com/b3WZAmZcFm — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 13, 2026

Ubrzo prije nego što je voz pogođen, drugi voz koji je prevozio visoke zvaničnike EU i bivšeg britanskog premijera Borisa Džonsona prošao je kroz Jagodin istom prugom ka Poljskoj, na povratku sa konferencije u Kijevu.

U trenutku napada, u drugom vozu na istoj stanici nalazio se bivši direktor CIA Dejvid Petreus. On je za Njujork tajms izjavio da je čuo ruske dronove iznad glave i naknadnu eksploziju, opisavši to kao "zastrašujuće".

Rusija je saopštila da je pogodila "željezničku infrastrukturu koja se koristi za transport vojnog tereta" iz evropskih zemalja.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Moskvu za „namjerno“ gađanje lokomotive.

"Upravo da bismo spriječili da se ovi udari prošire dalje u Evropu, Ukrajinci i Ukrajinke se bore svakog dana, daju svoje živote i ne dozvoljavaju da se agresija proširi", rekao je Zelenski.

Na drugim mjestima, u ruskim udarima na Ukrajinu u nedelju poginule su najmanje dvije osobe u gradu Kramatorsku. Ukrajinski zvaničnici su takođe izvijestili da je 20 ljudi, uključujući dvoje djece, povrijeđeno u južnom lučkom gradu Odesi.

(MONDO)