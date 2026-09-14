Ruski dron pogodio je voz kod Poljske ubrzo nakon prolaska Borisa Džonsona prugom.

Izvor: @L_ThinkTank/X/YouTube/BBC News

Ruski dron pogodio je voz u blizini ukrajinsko-poljske granice, ubrzo nakon što su tuda prošli bivši britanski premijer Boris Džonson i visoki evropski bezbjednosni zvaničnici.

Nema izvještaja o žrtvama nakon udara u Jagodinu, u kom je pogođena lokomotiva voza. Svi putnici su bili evakuisani, saopštile su ukrajinske vlasti, piše BBC.

Džonson i drugi evropski savjetnici za nacionalnu bezbijednost, uključujući britanskog Džonatana Pauela, prošli su istom prugom drugim vozom na povratku sa konferencije u Kijevu.

Rusija je saopštila da je pogodila "željezničku infrastrukturu" u zapadnoj Ukrajini, ali je ukrajinska državna željeznička kompanija "Ukrzaliznicja" navela da je "sasvim vjerovatno da je meta ovog drona mogao biti diplomatski voz".

Bivši šef CIA-e Dejvid Petreus, koji se u trenutku napada nalazio u drugom vozu na stanici Jagodin, izjavio je da je incident bio "zastrašujući".

U intervjuu za Njujork tajms, Petreus je rekao: "Ovo je čin zaista varvarskog lidera koji pokušava da teroriše ukrajinske civile."

U saopštenju "Ukrzaliznicje" navodi se da je diplomatski voz "napustio stanicu ranije nego što je planirano zbog izmjene reda vožnje... usled stalnih prijetnji od ruskih udara".

Early this morning, Russian attack drones targeted the Ukrainian-Polish border crossing at Yahodyn, barely missing a train carrying a European delegation including Boris Johnson, former Swedish PM Carl Bildt and German national security adviser Günter Sautter.pic.twitter.com/b3WZAmZcFm — OSINTtechnical (@Osinttechnical)September 13, 2026

Takođe je navedeno da je naređenje za evakuaciju putnika iz pogođenog voza izdato "samo 15 minuta" prije udara ruskog drona na mlazni pogon.

I ukrajinske i poljske vlasti saopštile su da je ruski dron udario na 2 kilometra od poljske granice.

Bivši švedski premijer Karl Bilt, koji je takođe prisustvovao konferenciji u Kijevu, rekao je za BBC da je putnicima u njegovom vozu rečeno da se pripreme za evakuaciju, prije nego što im je naknadno dozvoljeno da nastave putovanje.

"U vozu u kom sam se nalazio dobili smo naređenje da se pripremimo za evakuaciju nakon što se zaustavio. Ali posle nekoliko minuta obaviješteni smo da je bezbjedno i da možemo da nastavimo", rekao je on.

Taj voz je potom bezbjedno stigao na poljsku graničnu stanicu Dorohusk.

❗️[ RUSSIE | UKRAINE | POLOGNE ]



Un train transportant notamment Boris Johnson ainsi que les conseillers à la sécurité de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France et de l’Italie a été immobilisé après qu’un drone russe a frappé la locomotive d’un train de voyageurs… — Little Think Tank (@L_ThinkTank)September 13, 2026

Neki izvještaji su sugerisali da je Bilt bio u istom vozu kao i Džonson, ali bivši britanski premijer nije potvrdio nikakve detalje.

Džonson je napisao na mreži X: "Ne znam kakva je izvrnuta logika navela Putina da jutros raznese ukrajinsku lokomotivu u mirovanju na poljskoj granici."

On je naveo da je ovo "vrsta nasumičnog i besmislenog napada kakav Ukrajinci preživljavaju svakog dana – čak i na civilnim željeznicama“ i pozvao je saveznike Kijeva da hitno obezbijede Ukrajincima "PVO sisteme koji su im potrebni".

Ukrajina je više puta apelovala na svoje saveznike, posebno na SAD, da obezbijede više presretača kako bi se odbranila od svakodnevnih ruskih napada u kojima se sve više koriste brze balističke rakete i dronovi na mlazni pogon.

(MONDO)