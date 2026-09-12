Američki predsjednik Donald Tramp tokom posjete Irskoj kratko je komentarisao situaciju u Iranu, poručivši da će “sve biti u redu”.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je tokom posjete Irskoj da će "sve biti u redu" u ratu sa Iranom.

Tramp je završio sastanak sa predsjednikom Irske Ketrin Konoli u njenoj rezidenciji, a dok se kretao ka svom vozilu novinari su mu dovikivali pitanja, prenosi BBC.

President Trump has arrived at Áras an Uachtaráin in Phoenix Park, Dublin for a bilateral meeting!pic.twitter.com/NPp6XuSuZK — The White House (@WhiteHouse)September 12, 2026

Kada je upitan o situaciji u Iranu, odgovorio je: "Sve će biti u redu."

Tramp je sada otišao na bilateralni sastanak sa irskim premijerom Majklom Martinom.

Prethodno mu je upriličen svečani doček sa postrojenom počasnom gardom ispred predsjedničke rezidencije.