Čedomir Jovanović još jednom je pokazao da kada bira poklon za prijatelja, ne gleda baš uobičajene stvari, a ni cijenu.

Izvor: Instagram printscreen / coa_kos

Političar je svom prijatelju Aleksandru Kosu kupio skupocjeni džemper koji se prodavao u ograničenim količinama, a za ovaj luksuzni komad garderobe izdvojio je čak 2.200 eura. To je cijena na sajtu.

Pogledajte kako on izgleda:

Vidi opis Čeda kupio Aci džemper, od cijene će vam se zavrtjeti u glavi: Za njega nema zime, Jovanović ne štedi za prijatelja Aca Kos Čeda Jovanović Aca Kos Čeda Jovanović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / budikraken Br. slika: 7 7 / 7

Brine za prijatelja

Aca Kos tako je dobio poklon koji nije samo modni detalj, već prava mala investicija u zimsku garderobu. Džemper je namijenjen upravo hladnim danima, pa bi u šali moglo da se kaže da je Čeda riješio da se pobrine da Aci ove zime bude toplo od vrata pa sve do bubrega! Posebnu pažnju privlači činjenica da se ovaj model nije mogao tek tako pronaći na svakom koraku. Prodavao se u ograničenim količinama, što mu dodatno daje ekskluzivnu notu. Čeda je, očigledno, dobro znao šta bira, pa je za prijatelja obezbedio komad koji nije namijenjen baš svakome.

Kod njega nema zime

Kos, poznat po tome da umije da spoji lijepo i korisno, sada u svom garderoberu ima i džemper koji će teško proći nezapaženo. A kada se uzme u obzir njegova cijena, jasno je da će svaki put kada ga obuče neko imati šta da prokomentariše.U društvu bi se tako mogla povesti i ona dobro poznata priča nije važno samo šta nosiš, već i ko ti je to kupio. A u ovom slučaju, Aca može da se pohvali da je njegov luksuzni džemper stigao kao poklon od najboljeg prijatelja. Što bi se reklo - Čeda nije štedio.

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(Kurir / MONDO)