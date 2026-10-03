Bio žirant koleginici, pa vraćao njene dugove: Blokirali mu račune zbog 12.000 € , radio kao dostavljač hrane

Kristijan Ugrin, poznat kao voditelj "Huga", upao je u dugove nakon što je pristao da bude žirant starijoj koleginici, a ona je prestala da otplaćuje kredite.

Izvor: printscreen Youtube

Glumac Kristijan Ugrina, koji je obilježio djetinjstvo mnogih kao voditelj emisije "Hugo", našao se u teškoj finansijskoj situaciji, jer je pristao da bude žirant starijoj koleginici, a onda ona nije plaćala rate za kredit.

- To je standardna priča kada neko nekome želi pomoći, a drugi iskoristi tu dobronamjernost. Tako sam se našao u jednoj takvoj priči kada me je supruga mog profesora sa Akademije, koju sam mnogo volio, zamolila da joj budem žirant za dva kredita. Pristao sam, a ona je u jednom trenutku prestala da vraća te kredite, pa sam ja naslijedio te dugove kao žirant - rekao je jednom prilikom za emisiju Potraga na RTL-u.

Postao dostavljač hrane da bi otplatio tuđe dugove

Kad je počela pandemija korona virusa, pozorišta su bila zatvorena, a on je postao dostavljač hrane na biciklu, da bi mogao da plati dugove.

Njegova teška situacija se umnogome popravila kada je krajem prošle godine novinarka Anđelka Mustapić objavila apel da mu se pomogne na Fejsbuku.

- Ima ljudi koji uprkos svemu – ostaju dobri. Takav je naš popularni glumac Kristijan Ugrina. Javnost je već nekoliko puta obaviještena o "njegovom slučaju". Upravo obaviješten, jer glumac Ugrina nije dozvolio novinarima da ga zagrebu pod kožu. Svojoj koleginici i supruzi svog omiljenog profesora sa zagrebačke Akademije dramske umjetnosti rekao je samo da je 2011. godine dva puta bio žirant i da je zbog toga završio u 'dužničkom ropstvu' - napisala je tada, pa dodala:

- Banka mu je sredinom mjeseca izvršila ovrhu zbog oko 12.000 eura preostalog duga pokojnog kolege. Do 2020. je otplatio toliki dio njenog ukupnog duga koji je garantovao.

Nakon toga je dug od 12.000 eura u potpunosti plaćen za samo nekoliko dana i teret koji ga je godinama opterećivao skinut je sa Kristijanovih leđa.

(Kurir / MONDO)