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Ženi se Igor Kojić: Sprema se gala slavlje, pokušali da sve drže u tajnosti, pa isplivali detalji

Ženi se Igor Kojić: Sprema se gala slavlje, pokušali da sve drže u tajnosti, pa isplivali detalji

Autor Marina Cvetković
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Pored svadbenih priprema, budući roditelji se uveliko spremaju i za dolazak svog prvog djeteta.

Ženi se Igor Kojić Izvor: Kurir

U domu pjevača Dragana Kojića Kebe uskoro se očekuje veliko porodično slavlje, jer njegov sin Igor Kojić i njegova izabranica Nikolina Šaponja planiraju vjenčanje do kraja ove godine. Pored svadbenih priprema, budući roditelji se uveliko spremaju i za dolazak svog prvog djeteta.

Svadba bez velike pompe

Iako se u krugovima bliskim porodici već uveliko govori o novom poglavlju, tačan datum, mjesto održavanja i broj zvanica čuvaju se u strogoj tajnosti. Porodica želi da cjelokupna ceremonija vjenčanja protekne u intimnoj atmosferi, bez velike pompe. Ipak, Keba, koji posebno emotivno doživljava porodične trenutke, sa velikim uzbuđenjem iščekuje ulogu dede i predstojeće veselje.

- Keba je veseljak i voli da pravi glamurozna slavlja, Igor i njegova buduća supruga su ipak za intimniju priču. Oboje žele da krunišu svoju ljubav i pred Bogom i pred zakonom, a zasad se detalji drže u tajnosti. Ali pjevači sa estrade uveliko govore da Keba ženi sina i da će postati deda, pa to valja proslaviti - priča pjevačica sa estrade, koja je zamolila za diskreciju. 

Igor se sa partnerkom pojavio u javnosti

Podsjetimo, Igor Kojić pojavio se nedavno prvi put u javnosti sa svojom trudnom suprugom, lijepom brinetom Nikolinom čiji se trudnički stomak jasno nazirao u elegantnoj bijeloj haljini. Tom prilikom, Igor nije krio sreću zbog dolaska prinove, istakavši da se radovao čim je saznao lijepe vijesti i da je njegov otac, pjevač Dragan Kojić Keba, bio neizmjerno srećan što će postati deda.

Kojić je naglasio da im pol bebe uopšte nije važan, već samo da dijete bude živo i zdravo.

(Blic / MONDO)   

Tagovi

Igor Kojić Dragan Kojić Keba dijete svadba Nikolina Šaponja

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