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Rasta u prvom redu na koncertu Milančeta Radosavljevića: Zbog njega otišao u Novi Sad, pa mu se poklonio (Video)

Rasta u prvom redu na koncertu Milančeta Radosavljevića: Zbog njega otišao u Novi Sad, pa mu se poklonio (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Reper Stefan Đurić Rasta došao je na koncert Milančeta Radosavljevića u novosadskom Spensu

Rasta u prvom redu na koncertu Milančeta Radosavljevića Izvor: MONDO/Matija Popović

Koncert Milančeta Radosavljevića u novosadskom SPENS-u iz prvog reda prati reper Stefan Đurić Rasta, čije je prisustvo posebno obradovalo legendu narodne muzike.

Milanče mu se sa bine javno zahvalio na podršci i otkrio je i da je prvu čestitku nakon koncerta na Tašmajdanu dobio upravo od njega.

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Rasta na koncertu Milančeta Radosavljevića
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir


“Hvala, čika Milanče"

Nakon što je legenda narodne muzike Milanče Radosavljević održao nekoliko koncerata u Beogradu, reper Stefan Đurić Rasta se oglasio emotivnom porukom na svom Instagram profilu.

Muzičar se zahvalio starijem kolegi i poslao poruku mladima u Srbiji.

"Ne mogu vam opisati koliko mi je drago što je Milanče Radosavljević pokazao i dokazao, da se legende rađaju, a ne stvaraju skandali na medijskom nebu. Pokazatelj današnjim klincima da ih menadžeri ne lože da moraju da ulaze u rijaliti programe, da ne moraju da prave budale od sebe kako bi njihov skandal završio na naslovnoj strani. Milanče je dokazao šta znači biti muzičar koga ljudi stvarno vole. Hvala, čika Milanče!"

Izvor: Instagram printscreen /stefanrasta

Tagovi

Rasta Milanče Radosavljević koncert

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