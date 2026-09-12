Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su deklaraciju BRIKS-a kojom se poziva na uzdržanost i smirivanje tenzija na Bliskom istoku.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Iran i Ujedinjeni Arapski Emirati podržali su zajedničko saopštenje članica BRIKS-a u kojem se poziva na uzdržanost u ratu na Bliskom istoku, što je znak diplomatskog napretka među zemaljama obuhvaćenim sukobima.

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan sastao se sa prestolonasljednikom Abu Dabija na marginama prvog dana samita u Nju Delhiju.

Dvojica lidera razgovarala su o regionalnim i međunarodnim pitanjima, deeskalaciji, stabilnosti i naporima za unapređenje regionalnog mira i razvoja, objavila je na "Iksu" administracija Abu Dabija.

Organizatori samita u Nju Delhiju i diplomate fokusirali su se na prevazilaženje jaza između Irana i Emirata, iako SAD i Iran nastavljaju međusobne napade u ratu koji traje šest mjeseci.

"Izražavamo duboku zabrinutost zbog kontinuirane eskalacije tenzija na Bliskom istoku i u Zapadnoj Aziji. Pozivamo na pokazivanje maksimalne uzdržanosti, kao i izbjegavanje akcija koje bi mogle dodatno da pogoršaju situaciju", navodi se u zajedničkoj deklaraciji sa samita BRIKS-a.

Članice su pozvale na zaštitu civila i poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta država.