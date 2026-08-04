Uprava policije apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije upozorava građane na pojavu nove fišing prevare koja se širi putem aplikacije WhatsApp, a čiji je cilj krađa ličnih podataka i preuzimanje korisničkih naloga.

“Naime, u prethodnom periodu registrovane su spam/fišing poruke koje građanima stižu sa nepoznatih međunarodnih brojeva, najčešće na arapskom jeziku, u kojima se lažno navodi da je njihov broj telefona povezan sa tuđim Facebook nalogom, uz ponudu da im se „pomogne u zaštiti naloga“”, saopštila je Uprava policije (UP).

Iz policije naglašavaju da se radi o prevari i pokušaju zloupotrebe.

“Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Facebook i WhatsApp, ne šalje bezbjednosna obavještenja niti zahtjeve za zaštitu naloga putem privatnih WhatsApp poruka sa nepoznatih brojeva. Cilj ovakvih poruka je da korisnike navedu da otvore maliciozne linkove, dostave lične podatke ili podatke za pristup korisničkim nalozima, čime mogu biti izloženi krađi identiteta, preuzimanju naloga ili drugim oblicima sajber kriminala”, kazali su iz policije.

Uprava policije apeluje na građane da ne otvaraju linkove koji se nalaze u ovakvim porukama, bez obzira na njihov sadržaj ili jezik na kojem su napisane, da ne odgovaraju na njih niti stupaju u komunikaciju sa nepoznatim pošiljaocima.

“Takođe, građani ne treba da unose svoje korisničke podatke, lozinke ili verifikacione kodove na internet stranicama do kojih su došli putem ovakvih poruka”, dodaju.

Policija apeluje da ovakve poruke treba odmah obrisati i blokirati broj sa kojeg su poslate.

“Ukoliko postoji sumnja da su podaci već kompromitovani, preporučuje se hitna promjena lozinki, uključivanje dvofaktorske autentifikacije na korisničkim nalozima, obavještavanje kontakata u slučaju mogućnosti zloupotrebe naloga, kao i prijavljivanje incidenta Upravi policije”, zaključuju iz policije.