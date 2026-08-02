Bjesne požari širom Grčke, evakuiše se stanovništvo i prete novi požari usred tropskih vrućina.

Izvor: CESAR MANSO / AFP / Profimedia

Veliki požari ne prestaju da "bjesne" širom Grčke, najteža situacija je trenutno u oblasti Porto Germeno, zapadno od Atine, piše "Prototema". Požar je zahvatio više od 100 kuća zbog čega su vatrogasci primorani da se u nekim djelovima povuku.

Naređena je i evakuacija stanovništva iz pojedinih područja. Prema procjeni zamjenika gradonačelnika grada Mandre, više od 100 kuća je izgorelo ili je oštećeno u požaru koji je sada na "tri fronta".

Ugroženo je naselje Livadostra u Beotiji, tu je naređena hitna evakuacija stanovništva. U međuvremenu je naređena evakuacija i naselja Agija Paraskevi, Krio Pigadi i Agios Nektarios.

Situacija nije ništa bolja ni u oblasti Panorama Egijalije, kod Selijanitika u Ahaji, na sjeverozapadu Peloponeza. Naređena je tu evakuacija naselja Aravonica, Sinania, Agii Teodori i Lidoriki.

Fire Greece Porto Germeno Attica - Meteology Live Apppic.twitter.com/eljgilorwc — Meteology Live (@AppMeteology)August 1, 2026

Premijer Grčke Kirijakos Micotakis je danas obišao Operativni centar vatrogasne službe kako bi se informisao o situaciju. U oblasti Atike i Evije je anas proglašen peti, najviši stepen opasnosti od izbijanja i širenja požara.

Vreme je i dalje vrlo nepovoljno, i dalje preti velika opasnost od izbijanja požara. Za naredne dane najavljene su i dalje velike vrućine.