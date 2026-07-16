Sjedinjene Države ponovo bombarduju Iran, petu noć zaredom.

Izvor: SalamPix/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Centralna komanda pomorskih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je večeras na svom "X" nalogu da je pokrenut novi talas napada na Iran na Bliskom istoku. Ovo je peta noć zaredom kako Sjedinjene Države bombarduju Iran nakon što je i zvanično prekinut prekid vatre koji je trebalo da traje 60 dana.

"U 14 časova popodne po istočnom vremenu (20 časova po našem vremenu), Sjedinjene Države su započele novi talas napada na Iran petu noć zaredom kako bi se dalje oslabile vojne sposobnosti i kapaciteti Irana", navodi se u kratkom saopštenju Centralne komande.