Po naređenju američkog predsjednika, Centralna komanda SAD započela je treću uzastopnu noć udara na Iran, kako bi zaustavila napade na civile i trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američka Centralna komanda (CENTCOM) započela je danas u 16.45 časova po istočnoameričkom vremenu treću uzastopnu noć napada na Iran, a po direktnom naređenju vrhovnog komandanta Donalda Trampa.

At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and… — U.S. Central Command (@CENTCOM)July 13, 2026

Kako se navodi u saopštenju, ovi udari će nastaviti da nanose teške gubitke iranskim snagama i dodatno će oslabiti njihovu sposobnost da napadaju nedužne civile i trgovačke brodove u strateški važnom Ormuskom moreuzu.