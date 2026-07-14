Po naređenju američkog predsjednika, Centralna komanda SAD započela je treću uzastopnu noć udara na Iran, kako bi zaustavila napade na civile i trgovačke brodove u Ormuskom moreuzu.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) započela je danas u 16.45 časova po istočnoameričkom vremenu treću uzastopnu noć napada na Iran, a po direktnom naređenju vrhovnog komandanta Donalda Trampa.
At 4:45 p.m. ET today, U.S. Central Command began launching the third consecutive night of strikes against Iran, at the Commander in Chief's direction. These strikes will continue imposing a heavy cost on Iranian forces and degrade their ability to attack innocent civilians and…— U.S. Central Command (@CENTCOM)July 13, 2026
Kako se navodi u saopštenju, ovi udari će nastaviti da nanose teške gubitke iranskim snagama i dodatno će oslabiti njihovu sposobnost da napadaju nedužne civile i trgovačke brodove u strateški važnom Ormuskom moreuzu.