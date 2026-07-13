Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ponovo je uputio oštre poruke nakon američko-izraelskih napada u kojima je poginuo njegov otac.

Izvor: Hossein Beris/MEI / Sipa Press / Profimedia

Novi iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei tokom jučerašnjeg dana je ponovio obećanje da će osvetiti svog oca i druge Irance poginule u američko-izraelskim napadima.

"Obećavamo da ćemo osvetiti vašu čistu krv i krv svih mučenika palih u ova dva rata od ruke njihovih zločinačkih i osramoćenih ubica", poručio je Hamnei.

On je istakao da "misija osvete" ne zavisi od njegovog prisustva niti prisustva drugih zvaničnika.

"Bili mi ovdje ili ne, ovo obećanje biće ispunjeno. Uskoro će slobodni ljudi širom svijeta izvršiti svoj dio ove božanske misije", rekao je Hamnei.

On je još u subotu izjavio da je osveta za njegovog ubijenog oca "zahtev nacije" koji se "svakako mora" sprovesti.

Napetosti uprkos sporazumu

U junu su Teheran i Vašington, uz posredovanje Pakistana, potpisali memorandum o razumijevanju sa ciljem okončanja rata i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

Međutim, uprkos tom sporazumu, dvije strane su poslednjih dana ponovo razmenile napade usled eskalacije tenzija oko prolaska trgovačkih brodova kroz strateški Ormuski moreuz.

(Index.hr/Mondo)