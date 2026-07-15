Rusija je oštro upozorila zapadne saveznike da bi raspoređivanje multinacionalnih snaga u Ukrajini, u slučaju mirovnog sporazuma, smatrala direktnom pretnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Izvor: Profimedia/Kristina Solovyova / Zuma Press /Ria Novosti

Rusija je objavila da bi raspoređivanje bilo kakvih multinacionalnih snaga u Ukrajini u slučaju mirovnog sporazuma bilo neprihvatljivo za Moskvu, koja bi takve snage smatrala prijetnjom i legitimnim vojnim ciljem.

Zapadni saveznici u proukrajinskoj "koaliciji voljnih" sastali su se ove nedelje u Parizu i potvrdili namjeru da rasporede snage nakon prestanka borbi, kako bi umirili Ukrajinu i pomogli joj da obnovi svoju vojsku. Takođe su najavili da će se u narednim mjesecima održati vježbe kako bi se demonstrirala sposobnost djelovanja planiranih trupa, poznatih kao Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U).

Rusija upozorila Koaliciju voljnih: "Bićete legitiman vojni cilj"

"U tom kontekstu, želimo da ponovimo da je raspoređivanje bilo kakvih vojnih kontingenata iz zemalja takozvane 'koalicije voljnih' u Ukrajinu neprihvatljivo za našu zemlju", izjavila je novinarima Marija Zaharova, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

"Ponavljam: to bi de fakto značilo stranu intervenciju i eskalaciju prijetnji po bezbjednost Rusije. Takve jedinice bismo smatrali legitimnim vojnim ciljevima", naglasila je Zaharova.

Koalicija od 35 zemalja

Koaliciju voljnih čini 35 zemalja. Francuski predsjednik Emanuel Makron i britanski premijer u odlasku Kir Starmer predvode inicijativu koju čine saveznici Ukrajine, uglavnom evropski, a cilj joj je da pruži "bezbjednosne garancije" Kijevu u okviru eventualnog mirovnog sporazuma sa Rusijom.

Ukrajinski vojnici, zajedno sa vojnicima iz zemalja koalicije, uključujući i hrvatske specijalne policajce, učestvovali su u utorak u Parizu na velikoj vojnoj paradi povodom nacionalnog praznika 14. jula.