Rusiju je tokom noći pogodio novi talas ukrajinskih napada dronovima. Nakon udara izbio je veliki požar na skladištu nafte u Stavropoljskom kraju, dok su eksplozije odjekivale i kod Moskve, gdje su prema navodima ruskih vlasti stradale tri osobe, a više ih je povređeno.

Izvor: Eugene KOTENKO / AFP / Profimedia

Prema navodima ukrajinskih i ruskih izvora, meta napada bilo je skladište nafte Mihajlovskaja u mjestu Mihajlovsk, koje se nakon udara zapalilo. Nezavisni ruski portal Astra objavio je da je pogođeno i skladište nafte u obližnjem selu Vjazniki.

Guverner Stavropoljskog kraja Vladimir Vladimirov potvrdio je da je izbio požar u industrijskoj zoni u Vjaznikiju, ali nije direktno naveo da je riječ o ukrajinskom napadu.

Eksplozije i u Moskovskoj oblasti

Tokom noći eksplozije su prijavljene i u Solnečnogorsku u Moskovskoj oblasti, gdje su aktivirani sistemi protivvazdušne odbrane.

Guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov saopštio je da je jedna stambena zgrada pogođena, pri čemu su dvije osobe povrijeđene.

On je dodao da su u selu Pionerski tri osobe poginule, a još tri povrijeđene nakon pada drona, kao i da je izbio požar u pet privatnih kuća.

Prema njegovim riječima, tokom noći iznad Moskovske oblasti oboren je ukupno 81 ukrajinski dron.

Napadi na rusku energetsku infrastrukturu se nastavljaju

Ovo nije prvi napad na energetske objekte u Stavropoljskom kraju poslednjih dana. Ukrajinska Služba bezbjednosti (SBU) saopštila je da je 9. jula izazvan veliki požar u skladištu nafte u Vjaznikiju, dok je istovremeno pogođen i objekat "Krasnaja zvijezda" u Tverskoj oblasti.

Ukrajina poslednjih mjeseci intenzivno gađa vojnu i energetsku infrastrukturu duboko na teritoriji Rusije s ciljem, kako navodi Kijev, slabljenja sposobnosti Moskve da finansira i vodi rat.

Ukrajina tvrdi da uništava rusku "flotu iz sjenke"

Komandant ukrajinskih Snaga bespilotnih sistema Robert "Mađar" Brovdi saopštio je da su ukrajinski dronovi 11. jula pogodili 21 ruski tanker i još sedam plovila u Azovskom moru.

Dan kasnije tvrdio je da je uništeno još 14 ruskih brodova, uz ocjenu da se ruska "flota iz senke", koja služi za izvoz nafte uprkos sankcijama, ubrzano smanjuje.

(Kyiv Independent/Mondo)