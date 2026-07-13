Putin zaprijetio da će odgovori na napade unutar ruske teritorije biti dvostruko snažniji od napada.

Izvor: Youtube/Printscreen/Russian Military Capability/Profimedia

Predsjednik Rusije Vladimir Putin govorio je o ratu u Ukrajini na forumu organizacije "Narodni front" kada je održao "zapaljiv" govor u kom je zaprijetio Ukrajini i njenim saveznicima da se Rusija neće zaustaviti u ostvarivanju ciljeva u takozvanoj "specijalnoj vojnoj operaciji" i da će snažnije odgovoriti na svaki napad na svoju vojsku, teritoriju ili narod. Putin je priznao da su napadi ukrajinske vojske u prethodnom periodu napravili određene probleme u snadbijevanju naftnim derivatima, ali je takođe napomenuo da država ima rešenje i odgovor na te napade, prenosi "Sputnjik".

"Naši odgovori će uvijek biti recipročni. Gde god budu pokušali da izvedu udare na teritoriji Ruske Federacije, mi ćemo odgovoriti istom mjerom, samo nekoliko puta snažnije.

Protivnik će to osjetiti. Već osjeća, nadam se.

I osjećaće sve više, u sve većem obimu. Dejstva Oružanih snaga Ukrajine stvaraju određene probleme u snabdijevanju naftnim derivatima u Rusiji, ali će se situacija postepeno stabilizovati.

Što se tiče energetike, Rusija ima veoma snažnu i pouzdanu osnovu u toj oblasti. Da, oni nam trenutno stvaraju određene probleme sa naftnim derivatima, ali mislim da će se situacija postepeno popravljati", izjavio je Putin.

Nastavljamo da razvijamo vojsku i ekonomiju, dok naši momci na frontu napreduju, izjavio je predsednik Rusije na forumu organizacije „Narodni front“pic.twitter.com/dS0FavljdT — Sputnik Србијa (@rs_sputnik)July 13, 2026

Da podsjetimo, u Parizu u Francuskoj održava se dvodnevni samit povodom Dana pada Bastilje kada je za utorak 14. jul planirana i velika vojna parada. Lideri "Koalicije voljnih" razgovaraće o ratu u Ukrajini i pokušati da dođu do rešenja o završetku sukoba na istoku Evrope koji traje od 24. februara 2022. godine.