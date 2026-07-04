Rusija je predložila primirje u Konstantinovki radi predaje tijela poginulih vojnika, a Kremlj je poručio Zelenskom da na razgovore sa Putinom dođe u Moskvu, odbacivši ideju o susretu na frontu.

Izvor: Tweet/Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Rusija je predložila privremeno primirje u Konstantinovki, gradu na prvoj liniji fronta, kako bi se omogućila predaja tijela poginulih ukrajinskih vojnika. Iz Kremlja su ujedno poručili da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebalo da otputuje u Moskvu na razgovore sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, umjesto da se sastanu u Konstantinovki.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, Moskva je predložila prekid borbenih dejstava u Konstantinovki 6. jula od 12 do 18 časova po moskovskom vremenu. Cilj je, kako su saopštili, da se sprovede humanitarna predaja tijela poginulih ukrajinskih vojnika. Ministarstvo je navelo da Ukrajina o svojoj odluci mora obavijestiti rusku vojsku do 5. jula u podne po moskovskom vremenu.

Na raniji prijedlog Zelenskog da se sastanu u Konstantinovki, portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je da ukrajinski predsjednik može doći u Moskvu na razgovore sa Putinom, odbacivši mogućnost sastanka u tom gradu.

Kontradiktorne informacije o stanju u gradu

Prijedlog o primirju uslijedio je nakon niza kontradiktornih izjava ruskih zvaničnika o statusu Konstantinovke. Tokom noći, ruski državni mediji izvijestili su da je Putin obaviješten o potpunom zauzimanju grada. Načelnik ruskog Generalštaba Valerij Gerasimov takođe je tvrdio da je Konstantinovka pod potpunom ruskom kontrolom, opisujući njeno osvajanje kao ključni korak ka preuzimanju odbrambenog čvorišta Slavjansk–Kramatorsk.

Međutim, samo nekoliko časova kasnije, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je državnoj agenciji TASS da se borbe u Konstantinovki i dalje vode.

Ukrajina odbacuje ruske tvrdnje

Zelenski je ranije danas odbacio Putinove tvrdnje o zauzimanju grada, nazvavši ih „još jednom ruskom laži čiji je cilj samo da stvori nekakvu vijest“.

„Da je Konstantinovka zaista pod ruskom kontrolom, Putin se sigurno ne bi protivio sastanku sa mnom tamo kako bismo pronašli diplomatsko rješenje za konačan prekid rata“, izjavio je Zelenski.

I Generalštab Ukrajine demantovao je ruske tvrdnje o padu Konstantinovke. Navode da je grad i dalje pod ukrajinskom kontrolom, uprkos teškim borbama i činjenici da su ruske pješadijske grupe uspjele da prodru u pojedine djelove grada.

Strateški značaj Konstantinovke

Vojni analitičari iz projekta „DeepState“ takođe navode da su ruske snage stigle do predgrađa i nastavljaju pokušaje napredovanja. Žestoke borbe za grad traju već mjesecima, a ruske snage postepeno napreduju prema Konstantinovki i pojedinim njenim djelovima.

Konstantinovka je, uz Slavjansk i Kramatorsk, jedan od ključnih gradova u ukrajinskom istočnom „pojasu utvrđenja“. To područje predstavlja jednu od najvećih prepreka ruskom cilju da preuzme kontrolu nad cijelom Donjeckom oblasti.