Najmanje pet osoba je poginulo, a 32 su povrijeđene u ruskom napadu na Ukrajinu, među kojima je i troje djece. Petoro povrijeđenih nalazi se u teškom stanju.

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Ruke snage su danas napale civilnu infrastrukturu u Sumiju na severoistoku Ukrajine sa tri vođene avio-bombe, ubivši pet ljudi, uključujući trinaestogodišnju dejvojčicu, i ranivši 32 osobe, saopštile su lokalne vlasti, piše Kijev Independent.

Petoro mrtvih, desetine povrijeđenih

Dvije bombe su pogodile prometnu gradsku oblast. Jedna je pala blizu puta i autobuske stanice, usmrtivši djevojčicu, prema saopštenju regionalne policije. Treća bomba je pogodila infrastrukturni objekat. Kancelarija glavnog tužioca saopštila je da je pokrenula istragu o ratnim zločinima zbog napada na civile.

U napadu su poginula još tri muškarca, a peta žrtva je kasnije preminula u bolnici. Među 32 povređenih je troje djece. Regionalni guverner Oleh Grigorov rekao je da je petoro povrijeđenih u teškom stanju, javlja Index.

Spasilačke operacije su u toku i vlasti procenjuju puni obim štete. Oštećene su stambene zgrade, auto-salon, benzinska pumpa, restoran i nekoliko vozila. Stanovnicima je rečeno da ostanu u skloništima zbog rizika od daljih udara.

Dio šireg talasa napada

Današnji napad na Sumi dogodio se samo nekoliko sati nakon što je Rusija pokrenula masovni napad na Ukrajinu tokom noći sa šest balističkih raketa, šest drugih raketa i 121 dronom, saopštilo je Ratno vazduhoplovstvo. Prema regionalnim vlastima, najmanje 10 ljudi je poginulo, a najmanje 80 je ranjeno u ruskim udarima širom zemlje u poslednja 24 sata.

Rusija je sve više koristila vođene avionske bombe za napade na gradove blizu linije fronta, posebno u oblastima Sumi, Harkiv i Donjeck. Samo nedelju dana ranije, u napadu sa šest bombi na centar Sumija poginuo je petogodišnji dječak i još troje ljudi.

Ove bombe se lansiraju iz aviona koji lete van dometa većine ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, što ih čini efikasnim sredstvom za ruske napade na civilnu infrastrukturu i urbana područja.