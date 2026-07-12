Izraelski odbrambeni zvaničnici upozoravaju da bi Ankara mogla zaobići američka ograničenja i ugroziti vojnu nadmoć Izraela

Izvor: Profimedia

Izraelski odbrambeni zvaničnici izražavaju zabrinutost zbog mogućnosti da Sjedinjene Američke Države odobre prodaju borbenih aviona F-35 Turskoj, navodeći da bi takav potez mogao značajno promijeniti bezbjednosnu ravnotežu na Bliskom istoku, prenosi Jerusalem Post.

Prema pisanju lista, postoji bojazan da bi Turska mogla pronaći način da zaobiđe američka tehnička ograničenja ugrađena u letjelice, oslanjajući se na svoje iskustvo u vojnoj avijaciji.

Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da Turska posjeduje ruske protivvazdušne sisteme S-400, zbog čega američko zakonodavstvo trenutno zabranjuje prodaju aviona F-35 državama koje koriste tu opremu.

Izraelski zvaničnici upozoravaju da bi eventualno istovremeno korišćenje sistema S-400 i aviona F-35 moglo omogućiti prikupljanje podataka o mogućnostima otkrivanja tih letjelica, što bi, kako navode, moglo predstavljati rizik za Izrael i Sjedinjene Države.

Kako piše Jerusalem Post, u Izraelu postoji i bojazan da bi Ankara mogla formalno ukloniti sisteme S-400 iz upotrebe ili ih premjestiti u Siriju kako bi ispunila američke uslove za kupovinu aviona.

List navodi da se izraelski zvaničnici zalažu da Vašington, prije donošenja odluke, razmotri dugoročne strateške posljedice eventualne prodaje F-35 Turskoj, dok se kao moguća kompenzacija za Izrael pominje pristup programu razvoja američkog borbenog aviona šeste generacije F-47.