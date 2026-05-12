Turska pjevačica upravo odbila da nastupi zbog Izraela! Skandal na Evroviziji, ne želi na binu

Autori Marina Cvetković Autori Jelena Sitarica
Kako javlja reporterka iz Beča, Marina Cvetković, turska pjevačica i nekadašnja pobjednica Evrovizije Sertab Ener ne želi da nastupi u revijalnom dijelu

Novi problemi za organizaciju Evrovizije. Samo pola sata prije početka prve polufinalne večeri, nekadašnja turska predstavnica Sertab Ener koja se 2003. proslavila numerom "Every way that i can", odbila je da nastupi u revijalnom dijelu. 

Kako javlja novinarka Marina Cvetković sa lica mjesta, razlog je učešće Izraela. 

Podsjetimo, prije ovogodišnje Evrovizije, pet zemalja odustalo je od učešća: Španija, Irska, Island, Holandija i Slovenija.

Organizatori su se pred početak oglasili i zbog pitanja da li će, kao njihovi prethodnici utišati prenos ukoliko bude negodovanja tokom nastupa Izraela. 

Kada je riječ o Sertab Erner, ona je svojevremeno i donijela pobjedu Turskoj, a danas je jedna od najuspješnijih turskih kantautorki.

Takođe je poznata po svojoj ogromnoj podršci Palestini, a svoje stavove dijelila je i na društvenim mrežama, ali je njen potez tik pred prvo polufinalno veče ipak mnoge iznenadio.

