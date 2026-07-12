Veliki požar u baru u Bangkoku, odnio je 27 života, dok je više desetina ljudi povrijeđeno. Većina stradalih pronađena je zarobljena u toaletima objekta.

Izvor: X/js100radio

Najmanje 27 osoba poginulo je, dok je nekoliko desetina povrijeđeno u velikom požaru koji je izbio u restoranu „Rong Bir Na Ladprao“ u Bangkoku.

Požar je izbio u objektu u blizini ulice Soi Ladprao 1, nakon čega su na lice mjesta odmah upućene vatrogasne ekipe iz više stanica.

Po dolasku, vatrogasci su zatekli vatru koja je zahvatila unutrašnjost restorana, dok je veći broj ljudi ostao zarobljen u toaletima. Jedna osoba pronađena je sa teškim opekotinama.

Požar je lokalizovan nakon oko 35 minuta, a prema prvim informacijama potvrđena je smrt 27 osoba. Više desetina povrijeđenih prevezeno je u obližnje bolnice.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili uzrok požara i procijenili materijalnu štetu.