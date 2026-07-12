U auto-servisu u zagrebačkom naselju Sesvete izbio je požar u kojem je potpuno izgorjelo 10 automobila, nekoliko je oštećeno, a vatra se proširila van ograde servisa i zahvatila jedan brod.

Izvor: MONDO/ Milutin Vujičić

Požar je prijavljen pola sata iza ponoći, a zagrebački vatrogasci uspjeli su brzo da ga stave pod kontrolu i spriječe dalje širenje.

Tačan uzrok izbijanja požara, kao i iznos pričinjene štete biće poznati nakon uviđaja.

Prema nezvaničnim informacijama, krivac za požar u servisu koji radi već 18 godina mogao bi biti ljudski faktor.

(Srna)