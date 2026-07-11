Najmanje 12 ljudi poginulo je u razornom šumskom požaru na jugu Španije, dok se za još 23 osobe i dalje traga.

Izvor: X/Plan_INFOCA/Printscreen

Jug Španije pogodila je teška tragedija nakon što je razorni šumski požar zahvatio područje Los Galjardosa, u provinciji Almerija, u okviru autonomne zajednice Andaluzija. Prema dosadašnjim podacima, najmanje 12 osoba je izgubilo život, dok se za još 23 ljudi i dalje traga.

Fotografije sa terena prikazuju jezive prizore - izgorele kuće, opustošena brda i stanovnike koji su u panici pokušavali da pobjegnu pred vatrenom stihijom koja je za veoma kratko vrijeme progutala čitava naselja.

Požar je izbio u četvrtak popodne, 9. jula, tokom snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki dio Evrope. Temperature su dostizale oko 40 stepeni Celzijusa, a prema riječima vatrogasaca, vatra se u najkritičnijim trenucima širila brzinom od čak 100 metara u minuti, ostavljajući stanovnicima vrlo malo vremena za evakuaciju.

We stand with Spain as flames continue to blaze in Andalucía.



We are closely monitoring the situation and have activated@CopernicusEMSsatellite mapping service to help local authorities assess the damages and monitor the extent of the wildfire.



Spain, you're not alone.https://t.co/Z1oBsywqZI — EU Civil Protection & Humanitarian Aid (@eu_echo)July 10, 2026

Potresni prizori tokom evakuacije

Među stradalima se, prema informacijama nadležnih, nalazi i veći broj stranih državljana i iseljenika koji su u ovom dijelu Španije imali kuće za odmor. Vlasti navode da su mnoge žrtve nastradale pokušavajući da pobjegnu, nakon što nisu dobile upozorenje da ostanu u svojim domovima ili ga nisu ispoštovale dok se požar približavao.

Jedan od najpotresnijih trenutaka zabilježen je kada su spasioci u automobilu sa volanom na desnoj strani pronašli ugljenisana tijela četiri osobe. Prema prvim informacijama, još sedam ljudi izgubilo je život pokušavajući da se spase pješice, nakon što su zbog vatre bili primorani da napuste svoja vozila jer su putevi bili odsečeni. Najmanje osam osoba zadobilo je teške povrede i nalazi se na bolničkom lečenju.

Iz ugroženog područja evakuisano je više od 1.400 stanovnika iz ukupno 11 opština. Najveća šteta pričinjena je u zaseoku Bedar, u blizini Los Galjardosa i planinskog masiva Sijera de los Filabres.

Požar je do sada zahvatio oko 6.600 hektara zemljišta, uključujući poljoprivredne površine i nisko rastinje. Vatrogasne ekipe i dalje ulažu velike napore kako bi stavile vatru pod kontrolu, spriječile njeno dalje širenje i izbegle nove ljudske žrtve.