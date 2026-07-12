Najmanje 12 osoba poginulo je u požaru, dok je osam ljudi povrijeđeno tokom pokušaja bjekstva.

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Razorni požar na jugu Španije, u kojem je poginulo najmanje 12 osoba, zaustavljen je nakon što su vatrogasci danima pokušavali da ga stave pod kontrolu, prenijela je u nedjelju njemačka novinska agencija dpa.

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije, Juanma Moreno, saopštio je da se situacija stabilizovala. Vatrogascima u gašenju požara pomažu znatno slabiji vjetrovi i visoka vlažnost vazduha.

Oko 500 vatrogasaca, vojnika i pripadnika drugih hitnih službi i dalje je na terenu. Cilj je da požar bude stavljen pod potpunu kontrolu u narednih nekoliko sati. Prema zvaničnim podacima, ukupno je uništeno 7.000 hektara šume i niskog rastinja.

Potraga za žrtvama se nastavlja

Potraga za mogućim dodatnim žrtvama i dalje traje. Pripadnici hitnih službi i volonteri ponovo su pretražili opožareno područje, dok je vojska, u saradnji sa policijom, pregledala udaljenije kuće i puteve.

We stand with Spain as flames continue to blaze in Andalucía.



We are closely monitoring the situation and have activated@CopernicusEMSsatellite mapping service to help local authorities assess the damages and monitor the extent of the wildfire.



Spain, you're not alone.https://t.co/Z1oBsywqZI — EU Civil Protection & Humanitarian Aid (@eu_echo)July 10, 2026

Oko 600 ljudi koji su ranije evakuisani sada se mogu vratiti svojim kućama. Preostalih 1.000, koji su bili primorani da napuste svoje domove u četvrtak uveče kada je izbio požar, još borave kod rođaka ili u hotelima. Očekuje se da će im uskoro biti dozvoljen povratak kući.

Dvanaest osoba poginulo zbog kvara na dalekovodu

Najmanje 12 osoba poginulo je u noći između četvrtka i petka. Vatra ih je zahvatila dok su pokušavali da pobjegnu vozilima ili pješice. Osam osoba je povrijeđeno. Sumnja se da je uzrok požara bio kvar na dalekovodu, piše dpa.