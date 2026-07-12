Papa Lav XIV oglasio se o ratu u Ukrajini i ratu na Bliskom istoku.

Izvor: Tiziana FABI / AFP / Profimedia

Papa Lav XIV oglasio se danas na društvenoj mreži X povodom ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, uputivši apel za mir i obnovu dijaloga.

„Nažalost, vjetrovi ratova ponovo duvaju na Bliskom istoku, u Ukrajini i u mnogim drugim djelovima svijeta. Šire nasilje, teror i smrt i ponovo pogađaju mnoge nevine ljude.

Unfortunately, the winds of war are blowing once again in the Middle East, in Ukraine and in many other parts of the world, sowing violence, terror and death, and once again affecting many innocent people. Let us not allow these winds to extinguish the flame of hope and peace,… — Pope Leo XIV (@Pontifex)July 12, 2026

Ne dozvolimo da ovi vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada djeluje slab i krhak. Vjerujem da ćemo obnoviti put dijaloga i diplomatije. To je jedini put ka trajnom miru u kojem će se ljudi međusobno uvažavati i poštovati“, poručio je papa.

Papa Lav XIV je i ranije u više navrata pozivao na smirivanje sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, ističući da su dijalog i diplomatija jedini način za postizanje trajnog mira.