Novi sukob Vašingtona i Vatikana. Džej Di Vens poručio je papi Lavu XIV da se drži morala, nakon što je papa odbacio Trampove kritike uz poruku da se ne boji američke vlade.

Američki potpredsjednik Džej Di Vens pozvao je juče Vatikan da se "drži moralnih pitanja" nakon što je papa Lav XIV rekao da se ne "boji" američke vlade.

"Da, smatram da bi u određenim slučajevima bilo bolje da se Vatikan drži moralnih pitanja i da prepusti predsjedniku Sjedinjenih Država definisanje američke javne politike", rekao je Vens u gostovanju na kanalu Fox News. Američki potpredsjednik postao je katolik 2019. godine, u dobi od 35 godina.

Trampov napad i papin odgovor

Tramp je u nedelju napao Papu Lava XIV, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" na području spoljne politike.

Papa mu je odgovorio u nedelju, naglašavajući da "ne želi da ulazi u raspravu sa republikancem" i da se "ne boji" američke vlade.

"Ne mislim da poruka Jevanđelja treba da se zloupotrebljava na način na koji to neki ljudi čine", rekao je papa, aludirajući na američkog predsjednika. Tramp je sinoć rekao da se neće izviniti papi i ponovio da ga smatra slabim po pitanju kriminala.

Papin poziv na mir i dijalog

"Nastaviću glasno da govorim protiv rata, nastojeći da promovišem mir, dijalog i multilateralne odnose među državama kako bih tražio pravedna rešenja za probleme", rekao je prvi papa iz Sjedinjenih Država.

"Previše ljudi pati u svijetu danas", rekao je Papa Lav. "Previše nevinih ljudi se ubija. I mislim da neko mora da ustane i kaže da postoji bolji način."

"Poruka Crkve, moja poruka, poruka Jevanđelja je: Blago mirotvorcima. Svoju ulogu ne vidim kao političku, niti sebe kao političara", zaključio je on.