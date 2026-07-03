U svom prvom velikom obraćanju domovini, papa Lav primio je Medalju slobode i apelovao na Amerikance da očuvaju jedinstvo, štite život i nastave tradiciju gostoprimstva prema migrantima.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Papa Lav istakao je važnost tradicionalnog gostoprimstva prema migrantima koje su kroz istoriju pružale Sjedinjene Američke Države, u svom prvom velikom obraćanju sopstvenoj domovini. U video-obraćanju pozvao je Amerikance da nastave da žive u skladu sa idealima sadržanim u Deklaraciji o nezavisnosti.

Prvi papa iz SAD, koji je i ranije kritikovao strogu antiimigracionu politiku predsjednika Donalda Trampa ocjenjujući je „nehumanom“, poručio je da je riječ „Amerika“ širom svijeta odavno sinonim za slobodu upravo zbog načina na koji je ta zemlja dočekivala imigrante.

U govoru uživo iz Vatikana, koji je emitovan u Nacionalnom centru za ustav u Filadelfiji prilikom dodjele Medalje slobode, papa Lav izrazio je nadu da će ideali „jedinstva, pravde i mira“, koje su zastupali Očevi osnivači, nastaviti da vode Sjedinjene Američke Države dok obilježavaju 250 godina od osnivanja.

„Ova istorijska godišnjica pruža nam priliku da ponovo promislimo o temeljnim načelima nacije, u nadi da će Amerika zauvijek ostati vjerna snu koji joj je donio titulu zemlje slobodnih i doma hrabrih“, poručio je papa, rođen u Čikagu.

Tokom obraćanja pozvao je i na donošenje zakona koji će, kako je rekao, „priznavati i štititi“ ljudski život od začeća do prirodne smrti.

„Moralna veličina nacije ogleda se prije svega u njenoj sposobnosti da podrži, zaštiti i njeguje živote svih, posebno najranjivijih i onih čija se vrijednost dovodi u pitanje“, rekao je poglavar Katoličke crkve.

„Da bi nacija napredovala, mora biti istinski ujedinjena“

Papa Lav nije direktno pomenuo Donalda Trampa niti bilo kojeg drugog američkog zvaničnika, ali je pozvao na jedinstvo i pronalaženje dugoročnih rješenja za izazove sa kojima se država suočava.

„Da bi nacija napredovala, mora biti istinski ujedinjena – ujedinjena ne ciljevima vezanim za trenutne napore, već idealima koji ne blijede protokom vremena“, kazao je.

Nacionalni centar za ustav, koji djeluje kao neprofitna organizacija i muzej, dodijelio je papi Medalju slobode za doprinos promociji slobode i ljudskih prava. Među ranijim dobitnicima ovog priznanja nalaze se bivši predsjednik SAD Džordž V. Buš i bivša prva dama Lora Buš, bivša državna sekretarka Hilari Klinton, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski i Dalaj Lama.