Španska policija vjeruje da je požar izazvala cigareta koja je zapalila namještaj i stare stvari koje su se nalazile u prostoriji koja se nalazi na krovu zgrade.

Petoro srednjoškolaca uzrasta između 14 i 18 godina poginulo je u požaru u gradu Manle u blizini Barselone, nakon što nisu uspjeli da izađu iz prostorije zahvaćene vatrom zbog velike količine dima koji se brzo širio u skladištu bez ventilacije u kome su se sastajali u slobodno vrijeme, saopštila je danas katalonska policija, prenosi Blic, piše Tanjug.

Policija je saopštila da se vjeruje da je požar izazvala cigareta koja je zapalila namještaj i stare stvari koje su se nalazile u prostoriji koja se nalazi na krovu zgrade u kojoj žive ranjive porodice migranata i u kojoj su neki stanovi naseljeni.

Izvori bliski istrazi naveli su da požar nije pratila nikakva vrsta eksplozije, kao i da su dušeci i drugi predmeti nagomilani u maloj, neventiliranoj prostoriji koja se zapalila ubrzali sagorijevanje i izazvali veliki oblak dima.

Proglašena trodnevna žalost

Požar je izbio protekle noći oko 21.00 sat, u jednoj od 40 prostorija koje se koriste kao skladište, a koje se nalaze na krovu zgrade, i u njemu je lakše povrijeđeno pet osoba, od kojih su četvorica lokalni policajci i mladić koji je odbio da bude prebačen u medicinski centar.

Identifikacija žrtava još nije završena ali su izvori bliski žrtvama precizirali da se radi o petoro srednjoškolaca koji su porijeklom iz zemalja Magreba, odnosno iz regiona sjeverozapadne Afrike, starosti između 14 i 18 godina. Gradsko vijeće grada Manle proglasilo je trodnevnu žalost zbog tragičnog požara.

