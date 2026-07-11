Požar u provinciji Almerija odnio je najveći broj života u Španiji u posljednje dvije decenije. Među stradalima je, prema prvim informacijama, najviše stranih turista koji su pokušali da se evakuišu mimo preporučenih ruta

Izvor: David Zorrakino / ContactoPhoto / Profimedia

Najmanje 12 osoba poginulo je u katastrofalnom šumskom požaru koji je u četvrtak izbio u provinciji Almerija, na jugu Španije, dok je osam ljudi povrijeđeno, saopštile su lokalne vlasti.

Predsjednik regionalne vlade Andaluzije Huan Moreno izjavio je da se za još 19 osoba i dalje traga, dok spasilačke ekipe nastavljaju potragu i akcije na ugroženom području.

„Potraga i spasilačke operacije se nastavljaju, a za još 19 osoba se i dalje traga“, rekao je Moreno.

Vatrogasci i dalje pokušavaju da stave požar pod kontrolu, nakon što se vatra velikom brzinom proširila šumskim područjem oko mjesta Galardos, popularne turističke destinacije u provinciji Almerija.

Prema riječima andaluzijskog ministra zdravlja i šefa kriznog štaba Antonija Sanza, većina stradalih su strani državljani, uglavnom turisti koji nijesu poslušali preporuke nadležnih da ostanu na bezbjednim lokacijama, već su pokušali da se evakuišu sopstvenim vozilima.

„Većina žrtava bili su strani turisti koji nijesu poslušali naloge da ostanu na bezbjednim mjestima, već su pokušali da se udalje svojim vozilima“, kazao je Sanz.

#Now

Authorities report up to 12 people dead due to wildfires near#LosGallardos#Almeríain southern#Spain. Much of#Europeis experiencing extreme temperatures, as early signs of a “super#ElNiño” take shape. Fires continue to be battled, with more across#Portugal&#France.pic.twitter.com/gVO65ukDgR — The Mexico Times (@mexicotimes)July 10, 2026

U jednom automobilu pronađena su tijela četiri osobe za koje se pretpostavlja da su državljani Velike Britanije, budući da je vozilo imalo upravljač na desnoj strani.

„Sve ukazuje na to da su osobe pronađene u tom vozilu iz Velike Britanije, jer je automobil imao upravljač na desnoj strani“, rekao je Sanz.

Još sedam žrtava pronađeno je izvan svojih vozila, nakon što su, prema prvim informacijama, pokušale pješice da pobjegnu trasom koja nije bila predviđena planom evakuacije.

„Posljedice su zaista strašne. Sve ukazuje na to da su većina, ako ne i sve žrtve, strani državljani“, istakao je Sanz.

Tragedija podsjeća na razorni šumski požar u susjednom Portugalu iz 2017. godine, kada je život izgubilo više od 60 osoba, od kojih je veliki broj stradao pokušavajući da pobjegne automobilima.

Prema podacima španskih vlasti, broj poginulih u požaru u Almeriji već je premašio ukupan broj žrtava svih šumskih požara u Španiji tokom prošle godine, što ovu katastrofu čini najsmrtonosnijim šumskim požarom u zemlji u posljednjih više od 20 godina.