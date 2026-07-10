Komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski poručio da je propala velika ruska ofanziva koja je počela ove godine.

Izvor: HANDOUT / AFP /Ukrinform / Avalon/Profimedia

Glavni komandant ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je poručio da je propala velika ruska ofanziva koja je pokrenuta početkom ove godine, piše "Kijev Post". Nekadašnji komandant ukrajinske vojske Valerij Zalužni smatra da Rusija i dalje nije poražena, dok Sirski da velika ovogodišnja ruska ofanziva nije uspjela da ostvari zacrtane ciljeve uprkos značajnoj prednosti koju Rusija ima u vidu ljudstva i vojne tehnike.

"Neprijatelj je pokušao da pokrene ofanzivu velikih razmjera, ali zapravo nije mogao da postigne nijedan od postavljenih ciljeva, uprkos skoro dvostrukoj prednosti u ljudstvu i opremi. Rusija je ranije sprovodila aktivne ofanzivne operacije na 13 operativnih pravaca, a sada je taj broj pao na maksimalno šest ili sedam", naveo je Sirski.

Vidi opis Komandant ukrajinske vojske ponizio Putinovu armiju: "Velika ruska ofanziva je propala iako su duplo jači" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Pool /Ukrainian Presidentia / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Prema njegovim riječima, ukrajinska vojska sprovodi svoju odbrambenu kampanju, ali uspeva i da sprovodi ofanzivne operacije i da zadrži inicijativu na frontu. Trenutni odnos snaga je, kako je naveo, 40:60 u korist ruskih operacija.

"Što se tiče tempa napredovanja, strane su suštinski dostigle paritet. Postoji stalni trend povećanja odnosa teritorije koju su oslobodile Ukrajinske odbrambene snage u poređenju sa područjima gde neprijatelj uspjeva da napreduje", dodao je Sirski.