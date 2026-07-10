Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski saopštio je da osniva posebno komandno tijelo koje će biti zaduženo za izvođenje dubokih udara na teritoriju Rusije. Istakao je da će cilj biti dodatno slabljenje ruskih vojnih kapaciteta.

Izvor: YouTube/Zelenskyy President/Screenshot

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je potpisao ukaz o osnivanju posebnog komandnog tijela u okviru Oružanih snaga Ukrajine, koje će biti usmereno na izvođenje dubokih udara na teritoriju Rusije.

Kako je rekao u večernjem obraćanju, novo komandno tijelo biće zaduženo za operacije dugog dometa sa ciljem, kako je naveo, smanjenja ruskih sposobnosti za vođenje rata.

"Danas sam potpisao ukaz o osnivanju posebnog komandnog tela u okviru Oružanih snaga, koje će biti usmereno na dugotrajan i, zapravo, globalni uticaj na Rusiju kao odgovor na ovaj rat", rekao je Zelenski.

Dodao je da novo komandno tijelo mora da usmeri sve raspoložive resurse na dalje slabljenje ruskih vojnih kapaciteta.

Pominje napad na rafineriju

Zelenski je podsetio da su ukrajinski dronovi ove sedmice pogodili rusku rafineriju nafte udaljenu oko 2.500 kilometara od ukrajinske granice.

Prema njegovim rečima, cilj ovakvih operacija je da se ruska infrastruktura više ne smatra nedostižnom za ukrajinske snage.

"Nijedna ruska rafinerija više neće biti van domašaja našeg oružja“, poručio je ukrajinski predsjednik.

Ukrajinske bespilotne letjelice već mjesecima izvode napade na energetsku i drugu infrastrukturu širom Rusije, dok Kijev navodi da na taj način odgovara na rusku invaziju i nastoji da oslabi ruske vojne kapacitete.

(Index.hr/Mondo)