Tramp zaprijetio Iranu da su spremna naređenja američkoj vojsci za slučaj da pokušaju da izvrše atentat na njega.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je danas na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je spremna odbrana Sjedinjenih Država u slučaju da pokušaju da izvrše atentat na njega. U petak 10. jula je naveo da je ostavio instrukcije za slučaj da ga ubiju, a danas je saopštio da su naređenja spremna i da samo čekaju izvršenje, ako se hipotetički dogodi pokušaj atentata na aktuelnog američkog predsjednika, odnosno Donalda Trampa.

"1.000 projektila je napunjeno, spremno i upereno na Iran sa još hiljadu koji bi usledili ukoliko bi Vlada Irana sprovela svoju prijetnju, a to je da izvrši atentat, ili da pokuša da ubije aktuelnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, odnosno mene! Naređenja su već izdata, američka vojska je spremna, ona je spremna da u periodu od godinu dana u potpunosti uništi sve djelove Irana", naveo je Tramp u svom upozorenju.

Da podsjetimo, novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamnei je danas zapretio da će osvetiti svog oca koji je ubijen 28. februara ove godine, prvog dana rata na Bliskom istoku. Sa obe strane prethodnih dana dolaze "zapaljive" izjave zbog sve više napada dok traje prekid vatre koji je iz dana u dan na "tankom ledu" i sve bliže pucanju.