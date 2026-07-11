Tajfun se približava istočnoj obali Kine, zatvorene škole i otkazani letovi na Tajvanu, dok je na Filipinima stradalo najmanje 17 osoba

Izvor: Profimedia

Kina je evakuisala više od 1,8 miliona ljudi zbog približavanja tajfuna Bavi, koji se kreće prema istočnoj obali zemlje i očekuje se da će u nedjelju ujutro pogoditi područje grada Venžoua, sa oko 10 miliona stanovnika.

Prema podacima Nacionalnog meteorološkog centra Kine, tajfun je u subotu donosio maksimalne udare vjetra od 144 kilometra na čas, nakon što je prethodno pogodio južni japanski arhipelag Sakišima i prošao u blizini sjevernog Tajvana.

Najveći broj evakuisanih je u provinciji Džeđijang, gdje je izmješteno više od 1,7 miliona stanovnika, dok je iz susjedne provincije Fuđijen evakuisano još više od 100.000 ljudi. Vlasti upozoravaju da, iako je tajfun oslabio, i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju zbog ogromne količine padavina koje nosi.

This is Super#Typhoon#Bavismashing into Rota island,#UnitedStatescreating 150 mph ground winds and wind gusts between 180-215 mph. this shows the catastrophic winds occurring. it is expected for all homes to experience significant damage or is completely destroyed.pic.twitter.com/4H8RjsO50n — Skellitor Titan (@Skellitor_Titan)July 6, 2026

Na Tajvanu su vlasti preventivno evakuisale više od 14.000 ljudi, uglavnom iz planinskih područja, zatvorile škole i kancelarije, te otkazale 920 međunarodnih i svih 282 domaća leta. Glavna brza željeznička pruga nastavila je da saobraća sa smanjenim brojem polazaka.

U pojedinim djelovima predgrađa Tajpeja udari vjetra, koji su dostizali oko 100 kilometara na čas, obarali su drveće i izazvali porast vodostaja rijeka. Tajvanske vlasti saopštile su da je povrijeđeno 87 osoba, uglavnom usljed padova i udara predmeta koje je nosio jak vjetar.

Heavy flooding is being reported in areas along the Youluo River as water levels are rapidly rising due to Typhoon Bavi in Hengshan Township, Hsinchu County, Taiwan.pic.twitter.com/VQZdUKE3QH — Weather Monitor (@WeatherMonitors)July 11, 2026

Dok u Japanu i na Tajvanu nije bilo smrtnih slučajeva povezanih sa tajfunom, na Filipinima je najmanje 17 ljudi poginulo u poplavama i klizištima izazvanim obilnim kišama koje je dodatno pojačao uticaj tajfuna Bavi.