Stanovnicima Guama i Sjevernih Marijanskih Ostrva naređeno je da napuste ugrožena područja prije dolaska supertajfuna Bavi.

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Na američkim pacifičkim teritorijama Guam i Sjeverna Marijanska Ostrva u toku su hitne evakuacije zbog približavanja supertajfuna Bavi, koji bi, prema prognozama američke Nacionalne meteorološke službe (NWS), trebalo da stigne do kopna rano u ponedjeljak.

Meteorolozi upozoravaju da bi oluja mogla donijeti vjetrove brzine do 257 kilometara na čas, dok američki Zajednički centar za upozorenje na tajfune procjenjuje da bi udari mogli dostići čak 333 kilometra na čas.

The destructive eye of Super Typhoon#Baviis now visible on radar from Andersen AFB, Guam.pic.twitter.com/z1wPmtNjZy — Scott (@RandomHeroWX)July 5, 2026

NWS je upozorio da bi Bavi mogao izazvati katastrofalnu štetu, obilne padavine, ozbiljne poplave i talase visoke gotovo 11 metara. Građanima je poručeno da što prije napuste ugrožena područja, jer će uslovi postati opasni i prije nego što centar oluje stigne do ostrva.

Na Guamu, koji ima oko 170.000 stanovnika, otvoreno je pet evakuacionih centara, a jedan od njih već je popunio sve raspoložive kapacitete.

Stručnjaci upozoravaju da su ovako snažni tajfuni sve učestaliji zbog klimatskih promjena i zagrijavanja Tihog okeana, koje dodatno pojačava fenomen El Ninjo. Prema navodima meteoroloških službi, supertajfuni imaju razornu snagu uporedivu sa uraganima četvrte i pete kategorije.