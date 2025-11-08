Filipini se pripremaju za dolazak još jednog potencijalno razornog tajfuna, manje od sedmicu nakon ranijeg koji je usmrtio najmanje 200 ljudi, piše BBC.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Philippine Coast Guard

U prognozama se navodi da će Fung-vong, poznat lokalno i kao Uvan, osnažiti na nivou supertajfuna, s vjetrovima do 185 kilometara na sat, prije nego što pogodi ostrvo Luzon, najranije u nedjelju veče po lokalnom vremenu.

Filipinska meteorološka služba (Pagasa) saopštila je da će oluja takođe donijeti i jaku kišu i rizik od po život opasnih olujnih udara.

Nekoliko škola je otkazalo nastavu u ponedjeljak ili će je organizovati onlajn /online/, dok je avio kompanija Philippine Airlines otkazala brojne lokalne letove, prenosi Hina.

Očekuje se da će tajfun Fung-vong oslabiti jednom kad dođe do obale, ali će vjerojatno ostati na niovu tajfuna dok putuje preko Luzona.

Istočne dijelove Filipina su već danas pogodile kiše i vjetrovi.