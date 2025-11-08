Filipini se pripremaju za dolazak još jednog potencijalno razornog tajfuna, manje od sedmicu nakon ranijeg koji je usmrtio najmanje 200 ljudi, piše BBC.
Filipini se pripremaju za dolazak još jednog potencijalno razornog tajfuna, manje od sedmicu nakon ranijeg koji je usmrtio najmanje 200 ljudi, piše BBC.
U prognozama se navodi da će Fung-vong, poznat lokalno i kao Uvan, osnažiti na nivou supertajfuna, s vjetrovima do 185 kilometara na sat, prije nego što pogodi ostrvo Luzon, najranije u nedjelju veče po lokalnom vremenu.
Filipinska meteorološka služba (Pagasa) saopštila je da će oluja takođe donijeti i jaku kišu i rizik od po život opasnih olujnih udara.
Nekoliko škola je otkazalo nastavu u ponedjeljak ili će je organizovati onlajn /online/, dok je avio kompanija Philippine Airlines otkazala brojne lokalne letove, prenosi Hina.
Očekuje se da će tajfun Fung-vong oslabiti jednom kad dođe do obale, ali će vjerojatno ostati na niovu tajfuna dok putuje preko Luzona.
Istočne dijelove Filipina su već danas pogodile kiše i vjetrovi.