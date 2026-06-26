Snažna oluja Mekhala pogodila je Japan i Tajvan, donoseći obilne padavine, poplave i klizišta. Vlasti su naredile evakuaciju više od dva miliona ljudi, dok su škole, fabrike i saobraćaj obustavljeni u pogođenim područjima.

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Japan je u petak naredio evakuaciju više od dva miliona ljudi nakon što su izdata upozorenja na poplave i klizišta zbog približavanja tajfuna Mekhala. Oluja je, prolazeći pored susjednog Tajvana, donijela obilne padavine koje su paralisale pojedine djelove ostrva, zbog čega oko šest miliona ljudi nije išlo na posao niti u škole.

Mekhala je u međuvremenu oslabio i sada se vodi kao tropska oluja. Kreće se ka japanskom arhipelagu Rjukju na jugu zemlje, nakon što je prošao pored Tajvana, gdje je izazvao obilne padavine, naročito u južnim oblastima Kaosjunga, Tajnana i Pingtunga.

Snažna kiša i olujni vjetrovi pogodili su i djelove južnog i zapadnog Japana, gdje su vlasti upozorile na opasnost od klizišta, poplava i izlivanja rijeka. Zbog toga je naređena evakuacija 2,2 miliona ljudi.

Japan je već otkazao više od 200 letova, dok je saobraćaj na desetinama željezničkih linija obustavljen, a veliki broj auto-puteva zatvoren, saopštilo je Ministarstvo saobraćaja. Japanska meteorološka agencija upozorila je da nepomični sezonski kišni front, u kombinaciji sa dotokom toplog i vlažnog vazduha, donosi intenzivne padavine, posebno u zapadnim djelovima zemlje.

Kompanija Tojota obustavila je proizvodnju u jednoj fabrici na južnom ostrvu Kjušu od četvrtka popodne do završetka prve smjene u petak. Odluka o nastavku rada u drugoj smjeni biće donijeta naknadno.

U međuvremenu, vlasti u sva tri pogođena područja Tajvana u petak su naredile zatvaranje kancelarija i škola. Velike poplave u Tajnanu prekinule su saobraćaj na delu glavne željezničke pruge koja povezuje sjever i jug ostrva.

U sjevernom tajvanskom gradu Hsinču, sjedištu najvećeg svjetskog proizvođača čipova po ugovoru TSMC-a, kancelarije i škole zatvorene su od podneva. Kompanija TSMC saopštila je da je preduzela mjere u svim svojim pogonima na Tajvanu kako bi se pripremila za obilne padavine i da fabrike rade normalno.

Oko šest miliona ljudi živi u četiri pogođena područja Tajvana. U pojedinim djelovima pretežno ruralnog Pingtunga od četvrtka je palo gotovo metar kiše po kvadratnom metru.