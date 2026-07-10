Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage tokom protekle sedmice zauzele sedam naselja u Harkovskoj oblasti i samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici, kao i da su izvele sedam udara na vojne ciljeve širom Ukrajine.

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Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske snage od 4. do 10. jula zauzele sedam naselja u Harkovskoj oblasti i samoproglašenoj Donjeckoj Narodnoj Republici.

Prema navodima Ministarstva, jedinice grupe "Sjever" preuzele su kontrolu nad naseljem Petro-Ivanovka u Harkovskoj oblasti, dok je grupa "Zapad" zauzela naselja Druželjubovka, Novi Mir, Černeščina i Šijkovka.

Istovremeno, grupa "Jug" saopštila je da je zauzela Konstantinovku u Donjeckoj Narodnoj Republici, dok je grupa "Centar" preuzela kontrolu nad naseljem Vasiljevka.

Izvedeno sedam udara

Ministarstvo navodi da su ruske snage tokom protekle sedmice izvele jedan masovni i šest kombinovanih udara preciznim raketama i bespilotnim letjelicama.

Kako se tvrdi, pogođena su preduzeća ukrajinske vojne industrije, vojni aerodromi, skladišta municije, logistički centri, energetska i transportna infrastruktura, kao i lokacije za proizvodnju i skladištenje dronova i privremeni položaji ukrajinskih snaga i stranih plaćenika.

Ruska strana navodi da su napadi izvedeni kao odgovor na, kako tvrdi, ukrajinske napade na civilne objekte u Rusiji.

Moskva objavila procjene gubitaka

Rusko Ministarstvo odbrane iznijelo je i procjenu ukrajinskih gubitaka po pravcima fronta.

Prema tim tvrdnjama, grupa "Sjever" nanela je više od 1.380 gubitaka ukrajinskim snagama, grupa "Zapad" više od 1.490, grupa "Jug" više od 1.310, grupa "Centar" više od 2.290, grupa "Istok" više od 3.060, dok je grupa "Dnjepar" prijavila više od 410 ukrajinskih gubitaka.

Hiljade oborenih dronova

Rusko Ministarstvo tvrdi i da je protivvazdušna odbrana tokom protekle sedmice oborila 4.975 ukrajinskih bespilotnih letjelica, deset krstarećih raketa "Flamingo", 36 projektila iz američkog sistema HIMARS, četiri rakete češkog sistema "Vampire" i tri rakete "Neptun-MD".

Takođe je saopšteno da je ruska Crnomorska flota uništila šest ukrajinskih pomorskih dronova.

(TASS/Mondo)