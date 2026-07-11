Žena prijetila da će skočiti kroz prozor ukoliko joj se policija približi, a nakon dvočasovnih pregovora specijalne jedinice istovremeno upale u stan kroz vrata i prozor.

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Prava filmska drama odigrala se na jednom od najprometnijih bulevara u Bukureštu, gdje su specijalne policijske jedinice spasile muškarca kojeg je, prema navodima rumunskih medija, njegova partnerka držala kao taoca u stanu na sedmom spratu.

Akcija spasavanja izvedena je na zgradi visokoj gotovo 30 metara, a specijalci su se konopcima spustili do stana dok su drugi pripadnici policije pregovarali sa 56-godišnjom ženom.

Prema dostupnim informacijama, žena nije dozvoljavala partneru, koji je tri godine mlađi od nje, da napusti stan, a tokom svađe ga je navodno i fizički napala. Policiju je pozvao brat muškarca nakon što je shvatio da su se njih dvoje zaključali u stanu.

Gotovo dva sata trajali su pregovori, tokom kojih je žena prijetila da će sebi oduzeti život ukoliko policija pokuša da uđe u stan.

Kada su procijenili da je pravi trenutak za intervenciju, pripadnici specijalnih jedinica istovremeno su ušli kroz vrata i kroz prozor, nakon čega je muškarac bezbjedno izvučen iz stana.

Jedna od svjedokinja ispričala je da žena nije željela da napusti stan niti je dozvoljavala partneru da izađe.

„Nije željela da izađe iz stana, a nije ni njemu dozvoljavala da izađe. Rekla je da će, ako neko upadne kod nje, skočiti kroz prozor i da ne želi da izađe jer ne želi da ide u zatvor“, kazala je svjedokinja.

Komšije navode da par godinama živi u zgradi i da su oboje poznati u kraju. Muškarac je, prema njihovim riječima, ugledni advokat, dok je žena vlasnica sportskog kluba, fitnes trenerka i međunarodna sutkinja u bodibildingu.

„Bila je svjetska šampionka u bodibildingu. Bila je u stanu sa svojim partnerom. Veoma dugo su zajedno. Policija je došla nakon nekoliko prijava. Vikala je već tri dana“, rekla je jedna komšinica.

Druga stanarka zgrade navela je da sukobi između partnera nijesu bili rijetkost.

„Svađali su se veoma dugo prije nego što je policija došla. Neko sa sprata je čuo da je situacija bila mnogo ozbiljnija nego inače. Oni imaju svoju istoriju i nijesu se baš najbolje slagali“, kazala je ona.

Nakon intervencije žena je prevezena u bolnicu, gdje će biti podvrgnuta ljekarskim pregledima kako bi se utvrdilo šta je izazvalo njen psihički slom.

Psihološkinja Lilijana Hadži istakla je da osobe koje prolaze kroz ozbiljna depresivna stanja često ne pokazuju spolja znakove da im je potrebna pomoć.

„Ljudi koji zapadnu u ovakva, neliječena depresivna stanja zaista pokušavaju da prežive svaki dan. A mi, ljudi oko njih, možemo ih doživljavati kao potpuno normalne osobe“, kazala je Hadži.

Partner žene nakon spasavanja odveden je u policiju kako bi dao izjavu o događaju, ali je odbio da podnese krivičnu prijavu protiv nje.