U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, a seljen je u Brašov kako bi bio preuređen u hotel.

Izvor: Print screen

Nestvaran snimak sa Balkana kruži društvenim mrežama, a prikazuje vozače automobila kako moraju da ustupe prednost avionu usred ulice.

Scena je snimljena sinoć u Bukureštu, kada je trup aviona pod posebnom pratnjom transportovan kroz grad. Svi prolaznici i vozači koji su se zatekli u blizini aerodroma zabilježili su neobičan prizor.

U pitanju je trup aviona koji je nekada pripadao kompaniji Blue Air, a seljen je u Brašov kako bi bio preuređen u hotel.

Konvoj je izazvao saobraćajni kolaps u Bukureštu, koji je trajao gotovo do ponoći.