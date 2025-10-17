Prve slike zgrade u Bukureštu, gdje je došlo do snažne eksplozije, pokazuju ogromna razaranja na 5. i 6. spratu, posebno u uglu zgrade, gdje je vjerovatno i došlo do eksplozije.

U snažnoj eksploziji koja je jutros odjeknula je u Bukureštu ima mrtvih i povrijeđenih, a uništen je veliki dio jedne stambene zgrade.

Explozie în cartierul Rahova, București. 2 morti și 11 răniți până la această oră. O școală din vecinătate a fost și ea afectată.pic.twitter.com/YlWazO6BgX — România informată corect (@informatacorect)October 17, 2025

Eksplozija se desila u blizini Srednje škole "Dimitrije Bolintineanu" i zatresla je čitavu četvrt Rahova, rušeći zidove zgrade i izazivajući paniku među stanovnicima, javlja Antena Observator.

Peti i šesti sprat zgrade su potpuno uništeni. Dvije osobe su poginule, a 12 je povrijeđeno. U zoni je raspoređena velika snaga spasilačkih i hitnih službi, a saobraćaj je obustavljen. Eksplozija nije izazvala požar.

Prve slike zgrade u četvrti Rahova, gdje je došlo do snažne eksplozije, pokazuju ogromna razaranja na 5. i 6. spratu, posebno u uglu zgrade, gdje je vjerovatno i došlo do eksplozije.

Više djelova fasade zgrade se odvojilo i palo na trotoar, a čitava zona je hitno evakuisana. Spasioci pretražuju teren kako bi utvrdili da li se neko nalazi pod ruševinama. Eksplozija nije izazvala požar, ali šteta je ogromna.

Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje afectate, a fost activat planul roșu! Conform surselor TVR Info, trei persoane ar fi fost rănite.https://t.co/Xyf3UI10dopic.twitter.com/Vyf3D1o9ol — TVR Info (@StirileTVR)October 17, 2025

Djelovi konstrukcije su pali i na automobile na parkingu pored zgrade.

Svjedoci kažu da se eksplozija čula "kao bomba", a talas udara je zatresao prozore okolnih zgrada.

Eksplozija je potpuno uništila stanove na 5. i 6. spratu, ali je oštetila i ostale stanove u zgradi. Udarnim talasom pogođena je i druga zgrada u blizini, kao i Srednja škola "Dimitrije Bolintineanu".

Just now

Huge explosion in Bucharest, Romania in an apartment building

Most probably a gas leak

Two victims identified so farpic.twitter.com/NPBfGXv1ds — Lord Dracula (@LordD71862)October 17, 2025

Najmanje desetoro djece iz škole u blizini je zatražilo medicinsku pomoć nakon što su pogođeni staklenim krhotinama. Roditelji su ih odveli kući, a nastava je privremeno obustavljena.

Danima se osjećao miris gasa

Prema nepotvrđenim izveštaјima, gas јe bio isključen u bloku oko dva dana prije eksploziјe. Svjedoci kažu da se u bloku "osjećao miris gasa" od četvrtka.

Žena koјa živi u stambenoј zgradi preko puta kaže da јe vidjela dvije osobe kako rade na gasnim instalaciјama i vjeruјe da јe to razlog eksploziјe.

"Tačno u 9 sati sam izašla ispred stambene zgrade. Kada sam prošla da izađem na ulicu, muškarac i žena su radili na gasu. Skrenula sam iza ugla, stigao do supermarketa i u roku od dva minuta zazvonio јe telefon i čula sam da јe stambena zgrada eksplodirala. Da јe došlo do eksploziјe i da brzo dođem kući. Komšiјa mi јe rekao da budem spremna јer јe sve dignuto u vazduh. Staјala sam licem u lice sa uništenom stambenom zgradom."

"Moј stan јe užas. Balkon јe sav urušen, ormar na balkonu ima rupu. Imam i nešto što volim i vidim da јe јoš uvijek netaknuto, vitrinu sa lutkama. U zgradi koja je eksplodirala bili su ljudi, to su stanari, nema šanse da niјe bilo ljudi. Mnogo ih јe koјi idu na posao, ali ima i stariјih ljudi. Nešto se desilo, zašto su provjeravali gas? Zašto bi zgrada eksplodirala? Od gasa", rekla јe žena koјa živi u susjednoј zgradi za Antena Observator.

