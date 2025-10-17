U zgradi u Bukureštu kojoj se desila eksplozija uništeni su peti i šesti sprat.

Rumunsku prestonicu Bukurešt jutros je zadesila stravična eksplozija u stambenoj zgradi u kojoj su poginule najmanje tri osobe, dok je 17 povrijeđeno. Među poginulima je i trudnica. Lokalni mediji javljaju da je moguć uzrok eksplozije curenje gasa koji je, navodno, iako je bio zatvoren pustio jedan od komšija. Ta informacija još nije zvanično potvrđena.

Kako javlja Antena Observator, jedan od komšija koji žive u tom stambenom bloku navodno je pustio gas koji je prethodno bio isključen.

Ta informacija za sada nije zvanično potvrđena. Prema informacijama tog portala, zaposleni kompanije Distrigaz (rumunska gasna kompanija) bili su alarmirani danas u 8.44 sati i stigli do zgrade nakon što se eksplozija već dogodila, oko 9.07.

Zaposleni su naknadno pronašli pokidan pečat.

Distrigaz navodi da je juče, u četvrtak, 16. oktobra, postavio pečat na ventile i da je jutros ponovo primio poziv, jer se osjećao miris gasa. Kompanija tvrdi da nije ovlastila nijednu firmu niti fizičko lice da ukloni pečat.

Jedna od varijanti koju kompanija razmatra jeste da je neko od stanara u zgradi pokidao pečat.

Prema nepotvrđenim izvještaјima, gas јe bio isključen u bloku oko dva dana prije eksploziјe. Svjedoci kažu da se u bloku "osjećao miris gasa" od četvrtka.

Žena koјa živi u stambenoј zgradi preko puta kaže da јe vidjela dvije osobe kako rade na gasnim instalaciјama i vjeruјe da јe to razlog eksploziјe.

"Tačno u 9 sati sam izašla ispred stambene zgrade. Kada sam prošla da izađem na ulicu, muškarac i žena su radili na gasu. Skrenula sam iza ugla, stigao do supermarketa i u roku od dva minuta zazvonio јe telefon i čula sam da јe stambena zgrada eksplodirala. Da јe došlo do eksploziјe i da brzo dođem kući. Komšiјa mi јe rekao da budem spremna јer јe sve dignuto u vazduh. Staјala sam licem u lice sa uništenom stambenom zgradom."

"Moј stan јe užas. Balkon јe sav urušen, ormar na balkonu ima rupu. Imam i nešto što volim i vidim da јe јoš uvijek netaknuto, vitrinu sa lutkama. U zgradi koja je eksplodirala bili su ljudi, to su stanari, nema šanse da niјe bilo ljudi. Mnogo ih јe koјi idu na posao, ali ima i stariјih ljudi. Nešto se desilo, zašto su provjeravali gas? Zašto bi zgrada eksplodirala? Od gasa", rekla јe žena koјa živi u susjednoј zgradi za Antena Observator.

U zgradi u kojoj se desila eksplozija uništeni su peti i šesti sprat, a šef Odeljenja za vanredne sitiacije izjavio da su stanari evakuisani i da im je zabranjeno da se vraćaju u objekat, zbog opasnosti da bi moglo doći do kolapsa građevine.

