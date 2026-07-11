Osumnjičeni se terete za napad Molotovljevim koktelima tokom masovnih protesta u Atini, kada su poginula tri zaposlena, među kojima i trudnica.

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Grčka policija uhapsila je dvije osobe osumnjičene za napad Molotovljevim koktelima na filijalu Marfin banke u Atini 2010. godine, u kojem su poginula tri zaposlena, saopštile su grčke vlasti.

Napad se dogodio 5. maja 2010. godine, tokom masovnih demonstracija i generalnog štrajka protiv strogih mjera štednje koje je grčka vlada uvela kako bi obezbijedila prvi paket finansijske pomoći od Međunarodnog monetarnog fonda i zemalja eurozone.

U požaru koji je izbio nakon što su demonstranti bacili Molotovljeve koktele na zgradu banke stradali su muškarac i dvije žene, od kojih je jedna bila trudna. Troje zaposlenih uspjelo je da izađe na mali balkon pokušavajući da se spasi od gustog dima, ali nijesu uspjeli da izbjegnu tragediju. Vatrogasci su, prema tadašnjim izvještajima, kasnili zbog velikih gužvi izazvanih protestima.

Ovo su prva hapšenja zbog samog napada na banku otkako je prvobitno osumnjičeni oslobođen svih optužbi. Grčke vlasti ponovo su otvorile istragu 2020. godine, nastavljajući potragu za odgovornima.

Podsjetimo, 2013. godine troje službenika Marfin banke osuđeno je zbog nepreduzimanja odgovarajućih mjera bezbjednosti u poslovnici koja je bila meta napada.

Napad na Marfin banku dogodio se u ranoj fazi grčke dužničke krize, koja je obilježila gotovo cijelu narednu deceniju. Tokom tog perioda Grčka je sprovela oštre mjere štednje, uključujući smanjenje plata i penzija, kako bi obezbijedila međunarodne finansijske pakete pomoći.

Ekonomska kriza dovela je do pada privredne aktivnosti za oko četvrtinu, dok je stopa nezaposlenosti dostigla približno 27 odsto. Iako se grčka ekonomija u međuvremenu postepeno oporavila, posljedice krize i dalje su prisutne u društvu.

Grčka policija je istovremeno sprovela i hapšenja u okviru istrage o seriji bombaških napada usmjerenih protiv članova vladajuće konzervativne stranke Nova demokratija, izvedenih 1. jula, u kojima je jedna osoba poginula, a četiri su povrijeđene.