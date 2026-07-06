U sjevernom Eubskom zalivu u Grčkoj vlasti postavljaju plutajuće barijere nakon širenja otrovne srebrnopruge napuhače, invazivne vrste koja, podstaknuta klimatskim promjenama, sve više ugrožava kupače, ribare i morski ekosistem.

Izvor: X/@alsamahi

Sve do prošlog ljeta smatralo se da u Sjevernom eubskom zaliv, tesnacu koji odvaja ostrvo Eviju od grčkog kopna, opasnost vreba jedino od ljubičastih meduza. Prošle godine ti žarnjaci natjerali su farmaceute u Halkidi, živahnom glavnom gradu ostrva, smještenom 130 kilometara sjeverno od Atine, na prekovremeni rad zbog porasta broja napada na kupače.

Međutim, dolazak otrovne, dugozube srebrnopruge napuhače, ribe koja zahvaljujući klimatskoj krizi prodire u Sredozemlje i sposobna je da progrize kost, metal i drvene blokove, predstavlja sasvim drugačiju prijetnju.

Greece deploys first floating barriers against toxic pufferfish in Gulf of Euboea



Chalkida authorities installed 2.5 kilometres of protective netting last month in response to Lagocephalus sceleratus—an invasive pufferfish species that entered the Mediterranean through the…pic.twitter.com/indz3SKmu7 — NewsTongue (@NewsTongueX)July 6, 2026

Grčki Crveni krst preduzeo je korak bez presedana i izdao javnozdravstveno upozorenje u kojem savjetuje građanima da potraže hitnu medicinsku pomoć ako ih riba ugrize, jer njene "čeljusti nalik kljunu" mogu izazvati teške rane i obilno krvarenje.

Upozorava se i da se vrsta ni u kom slučaju ne smije jesti zbog tetrodotoksina, potencijalno smrtonosnog neurotoksina koji se nalazi u njenim organima i mesu. Pošto za taj otrov ne postoji protivotrov, invazivna vrsta nema prirodne neprijatelje, što joj daje nadmoć u lancu ishrane i sposobnost da ubije svakoga ko se usudi da pojede njeno meso.

Bolje sprjiečiti nego liječiti

"Naša dužnost i primarna briga mora biti bezbijednost naših građana. Bolje spriječiti nego liječiti", kaže Antonis Spanos, zamjenik gradonačelnika Halkide, koji je prošlog mjeseca nadgledao postavljanje plutajuće barijere - prve takve u Grčkoj.

Četrdesetogodišnji Spanos pripada novoj generaciji proaktivnih lokalnih političara. Kaže da su vlasti mjesecima radile na obezbjeđivanju sredstava i raspisivanju tendera kako bi postavile najefikasniju barijeru, nakon čega je sistem odobrio i državnu laboratoriju.

"Dva i po kilometra ove mreže biće postavljeno u uvalama kako bi se omogućilo bezbrižno ljeto. Prošle godine bilo je problema sa meduzama, ali ovom merom ubili smo dvije muve jednim udarcem. Sada ćemo, ako se pojave napuhače, biti spremni i za njih, kaže on.

Dodaje da telefoni u gradskoj skupštini ne prestaju da zvone i da stariji građani zovu i pitaju kada će sistemi biti postavljeni. "Baš jutros nazvala je jedna gospođa i rekla da će se osjećati sigurno da pliva sa unucima tek kad barijera bude na svom mjestu."

Particularly dangerous fish have appeared in the Mediterranean Sea, capable of biting through a tin can and even biting off a finger.



In addition to their powerful jaws, the silver puffer fish contains a dangerous toxin called tetrodotoxin, which causes paralysis and respiratory…pic.twitter.com/VL84llCpdd — Ali Al Samahi علي السماحي (@alsamahi)July 2, 2026

Inicijativa se širi

Halkida, čini se, nije usamljena u svojoj borbi. Ove nedelje Nikos Hulieris (63), dugogodišnji voditelj škole ronjenja u gradu, sa svojim timom u gumenjaku postavljao je nove plutajuće barijere duž plaža dublje u zalivu, prateći primjer drugih opština.

"Ronim više od 40 godina i nisam ni sanjao da ću ovo doživjeti. Temperatura mora je definitivno porasla i to je stvorilo povoljnije uslove za ovo što sada vidimo", kaže Hulieris. U narednim nedeljama u region će iz Atine kamionima biti dopremljeno oko sedam kilometara plutajuće barijere.

"Mislim da ništa neće moći da prođe kroz tu mrežu, čak ni očnjaci napuhače. Veoma je gusto tkana i izdržljiva. Morale bi dugo da grizu na istom mjestu da je pokidaju, a sumnjam da će to raditi", kaže Hulieris.

Vodeni štetnik iz Crvenog mora

Toliko je razmnožavanje vrste Lagocephalus sceleratus da zvaničnici govore kako cijelo istočno Sredozemlje postaje plen ovog vodenog štetnika. Naučnici kažu da je ovu ribu, baš kao i ribu lava koja je autohtona u indo-pacifičkom regionu, privuklo zagrijevanje mediteranskih voda i da je ušla kroz Suecki kanal iz Crvenog mora.

Ribari na Kipru prvi su se požalili da im ovaj uljez uništava ulov i mreže. Kiparske vlasti su još 2024. godine uvele finansijske podsticaje kako bi suzbile njeno širenje, a u okviru vladinog programa iskorenjivanja iz obalnih voda uklonjeno je više od 103 tone srebrnopruge napuhače.

Službenica za ribarstvo Katarina Georgiju pripisala je širenje vrste njenoj "izuzetnoj prilagodljivosti", rekavši za lokalne medije da je bez popisa "nemoguće izvući pouzdane zaključke o budućim trendovima populacije". Prisustvo napuhače, rekla je, nije privremena pojava, već nova stvarnost koju se ne može ignorisati.

Grčka uzvraća udarac

Prošle nedelje i Atina je najavila sličan program "ulova", nudeći nagradu od 5,33 eura za svaki kilogram ribe predat vlastima. Grčki ribari, koji se takođe žale na uništene mreže i opremu, dobiće i subvencije za gorivo u okviru akcionog plana finansiranog od strane EU, koji će se u početku primjenjivati na Kritu i južnom Egeju.

Prikupljena riba će se, kao i na Kipru, zamrzavati i spaljivati u vladinim postrojenjima, rekao je Margaritis Šinas, ministar poljoprivrede i bivši potpredsjednik Evropske komisije. Dodao je da će se inicijativa, usmjerena jednako na zaštitu morskog okruženja i na podršku obalnim i ostrvskim zajednicama, vjerovatno i proširiti.