Dok bezbrižno uživate na odmoru, lopovi pažljivo biraju trenutak za udar. Turisti u Grčkoj posebno su na meti zbog nekoliko čestih grešaka, a kriminalci danas koriste i sofisticirane metode kako bi za svega nekoliko sekundi ostali bez vaših dragocjenosti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Turistička sezona se zahuktava, a umjesto bezbrižnog odmora, vaše ljetovanje se u sekundi može pretvoriti u pravi pakao.

Od krađe automobila, kofera, tehnike i dokumenata koji nestaju dok ste vi samo na pet minuta skoknuli do marketa, preko otimanja torbi u gradskim gužvama, pa sve do filmskih scenarija u kojima pljačkaši koriste sprej za omamljivanje dok spavate u apartmanu.

Posljedice trenutka nepažnje mogu vas koštati hiljade eura i uništenog odmora.

Dok vi obilazite znamenitosti, fotografišete se ili se tek upućujete ka plaži, džeparoši i organizovane grupe lopova samo čekaju vašu grešku.

Njihov cilj su najčešće novac, mobilni telefoni, lična dokumenta i skupa oprema, a na meti su čak i kamper vozila.

Prenosimo vam do detalja kako lopovi "operišu" i gdje najčešće traže žrtve.

Od ometača signala do spreja za uspavljivanje

Izvršioci krađa se na mjestu događaja zadržavaju izuzetno kratko, a samo obijanje automobila često traje svega nekoliko sekundi.

Lopovi danas ne koriste samo sirovu snagu za razbijanje bočnih stakala, već su prešli i na "nenasilni ulazak" u automobile.

Kako to rade? Lopovi koriste specijalne elektronske uređaje koji ometaju signal daljinskog zaključavanja. Vi pritisnete dugme na ključu, mislite da je automobil zaključan i odete, dok vozilo zapravo ostaje otvoreno i na izvol'te pljačkašima.

Kada je riječ o smještaju, metode postaju još jezivije. Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta Aleksandar Seničić ranije je objasnio kako su se dešavala obijanja apartmana i to na nevjerovatan način.

"Imali smo grupu kriminalaca iz jedne susjedne zemlje koji su koristili sprej za omamljivanje. Kroz vrata su uspavljivali ljude i uzimali sve što je vrijedno", upozorava Seničić i savjetuje turistima koji borave u smještaju u prizemlju da nikada ne ostavljaju otvorena vrata i mrežu za komarce, već da ih zatvore i upale klimu.

Najveće greške turista i omiljene mete lopova

U Grčkoj, koja je jedna od najpopularnijih destinacija za naše turiste, posebno su ugroženi automobili sa stranim registarskim oznakama koji su puni kofera i ličnih stvari. Na meti su najčešće prvog dana po dolasku ili posljednjeg dana pred povratak kući.

Jedna od najčešćih grešaka naših turista je odlazak direktno sa graničnog prelaza u velike markete i tržne centre uz auto-put. Lopovi to znaju i vrebaju upravo na tim parkinzima, kao i na parkiralištima poznatih plaža.

Osnovno pravilo glasi: "Nikada ne ostavljajte vrijedne stvari u vozilu, čak ni kada izlazite na samo pet minuta."

Mnogi misle da im niko neće razbiti prozor zbog sitnice, ali dovoljne su obične naočare ili prazna ženska torba ostavljena na sjedištu da privuku pažnju i izazovu štetu zbog zamjene stakla, koja će vam značajno pokvariti ljetovanje.

"S druge strane, u Italiji – još jednoj top destinaciji, lopovi najviše operišu u gužvama. Broj džeparenja i krađa otimanjem torbi i ranaca u Italiji posljednjih godina bilježi značajan porast, naročito u velikim gradovima, turističkim zonama, trgovinskim ulicama i javnom prevozu", tvrde nadležni iz turističkih organizacija i dodaju da su više od jedne trećine osoba koje čine ova krivična djela strani državljani, te da im gužve u istorijskim centrima i na željezničkim stanicama predstavljaju idealne uslove za rad.

Šta uraditi ako vas ipak pokradu

Ukoliko vam obiju automobil u Grčkoj, najvažnije je da ništa ne dodirujete i odmah pozovete policiju (na broj 100) kako biste dobili zvanični policijski zapisnik koji je ključan za osiguranje i povratak u zemlju. Ukoliko su nestale bankovne kartice, morate hitno kontaktirati banku radi blokade.

Za slučaj nestanka pasoša, Seničić je podsjetio na ključni korak:

"Naši državljani u takvim okolnostima moraju da se obrate našem konzulatu ili ambasadi, šta im je bliže u tom trenutku. Savjetujemo da sve lične dokumente fotografišete i čuvate u telefonu ili da imate kopije kod sebe – pasoša, lične karte ili, po potrebi, uvjerenja o državljanstvu."

Priprema prije puta je pola bezbjednosti, pa stručnjaci savjetuju da potrebne informacije o neprijatnostima koje mogu da vas zadese na određenim destinacijama potražite od ljudi koji su već bili tamo.

Za početak, poslušajte neke opšte savjete i zaključavajte vrata apartmana, uvijek nakon "klika" na ključu povucite bravu na automobilu da provjerite da li je zaista zaključan, ne ostavljajte ništa na vidljivom mjestu i osigurajte da vam sitna nepažnja ne pretvori ljetovanje iz snova u noćnu moru.

(Kurir/Mondo)