Veliki požar u predgrađu Oreokastro izazvao je toksičnu izmaglicu, a stručnjaci upozoravaju na prisustvo kancerogenih materija u vazduhu.

Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA

Gust oblak crnog dima i toksična izmaglica prekrili su Solun nakon velikog požara koji je tokom noći izbio u predgrađu Oreokastro, zbog čega su vlasti uputile hitno upozorenje građanima da ostanu u svojim domovima.

U ranim jutarnjim časovima putem sistema za hitna upozorenja 112 stanovnicima je preporučeno da drže zatvorene prozore i vrata, te da prate uputstva nadležnih službi, jer se dim i miris paljevine šire gradom.

Toxic smoke from Oreokastro fire blankets Thessalonikihttps://t.co/vCWuPI7B25pic.twitter.com/vZABN3q2zE — Kathimerini English Edition (@ekathimerini)July 5, 2026

Profesor inženjerstva zaštite životne sredine na Univerzitetu Aristotel u Solunu, Dimostenis Sarigijanis, objasnio je da se izmaglica sastoji od sitnih čestica nastalih nepotpunim sagorijevanjem. Kako je naveo, situaciju dodatno pogoršava činjenica da se požar proširio na industrijske objekte u kojima su se nalazili materijali za reciklažu, deterdženti i ulja.

"Dim sadrži isparljiva organska jedinjenja koja izazivaju iritaciju očiju i grla, ali i kancerogene supstance poput benzena, dioksina i furana", upozorio je Sarigijanis.

On je savjetovao građanima da nose zaštitne maske ukoliko moraju da izlaze napolje, kao i da ne koriste perače pod visokim pritiskom za uklanjanje pepela sa balkona, jer bi se na taj način štetne čestice ponovo mogle osloboditi u vazduh.

Na oprez je pozvao i potpredsjednik Helenskog pulmološkog društva Nikos Kanakis, koji je preporučio da osobe sa respiratornim i srčanim oboljenjima, trudnice, djeca i ostale osjetljive kategorije stanovništva izbjegavaju boravak na otvorenom i fizičke aktivnosti sve dok se kvalitet vazduha ne poboljša.