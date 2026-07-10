Njemački "Špigel" i njegovi međunarodni partneri tvrde da su došli do povjerljivih dokumenata koji otkrivaju razmjere vojne saradnje Rusije i Kine.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Njemački nedeljnik Špigel i njegovi međunarodni partneri objavili su rezultate višemjesečne istrage koja, kako navode, otkriva do sada nepoznate razmjere vojne saradnje Rusije i Kine.

Prema njihovim tvrdnjama, tajni dokumenti pokazuju da dvije države ne sarađuju samo u oblasti trgovine i tehnologije, već razmatraju i zajedničke projekte povezane sa oružanim sistemima, protivvazdušnom odbranom i vojnim tehnologijama.

Istraživanje su sproveli novinari Špigela, ruskog istraživačkog medija Insajder i francuskog lista Mondo. Kako navode, došli su do internih dokumenata sa više desetina stranica, uključujući prezentacije, spiskove učesnika i zapise sa sastanaka ruskih i kineskih vojnih predstavnika.

Prema objavljenim informacijama, jedno od ključnih tajnih okupljanja održano je u decembru 2024. godine u Jekaterinburgu, gdje se sastalo oko 80 visokih predstavnika ruskih i kineskih oružanih snaga, odbrambene industrije i državnih institucija.

Sastanak je održan u okviru takozvanog "Rusko-kineskog foruma za vojnu tehnologiju", za koji Špigel tvrdi da je godinama bio gotovo nepoznat javnosti.

Učesnicima su, prema dokumentima, unaprijed bile određene posebne smjernice o tajnosti. Vojni predstavnici trebalo je da nose zimske uniforme, civili odjela i kravate, a učesnicima je bilo zabranjeno da iznose informacije o sadržaju sastanka.

"Zabranjeno je davati informacije o sadržaju foruma, davati intervjue medijima ili prosleđivati bilo kakve informacije", navodi se u uputstvima koja su dobili učesnici.

Prema pisanju Špigela, dokumenti pokazuju da Rusija i Kina razgovaraju o razvoju zajedničkih vojnih tehnologija, uključujući sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane.

Jedan od sastanaka održan je u Moskvi 2023. godine, a u dokumentima se navodi dogovor o "produbljenoj tehničkoj saradnji u oblasti vazdušne i raketne odbrane".

Planirani sistem bi, prema navodima nemačkog lista, trebalo da bude sposoban da presreće balističke i hipersonične projektile.

Džastin Bronk iz britanskog instituta Kraljevski ujedinjeni institut za odbrambene studije (RUSI) ocenio je da projekat izgleda kao pokušaj stvaranja odbrane protiv naprednih američkih raketnih sistema.

"Cilj je očigledno zaštititi i Kinu i Rusiju od preciznih udara velikog dometa", rekao je Bronk.

Posebnu pažnju kineskih i ruskih vojnih stručnjaka, prema dokumentima do kojih je došao Špigel, privukao je satelitski sistem Starlink američke kompanije SpejsEks, koji je postao ključan za ukrajinsku vojsku tokom rata.

Ukrajinske snage koriste Starlink za komunikaciju na bojnom polju, upravljanje dronovima i koordinaciju operacija. U jednoj kineskoj prezentaciji iz 2023. godine Starlink se opisuje kao važna prednost ukrajinske vojske, a predložene su i mogućnosti borbe protiv tog sistema, uključujući ometanje signala, sajber napade ili napade na satelite.

Prema pisanju Špigela, Rusija je nakon ograničenja pristupa Starlinku za svoje snage počela da se oslanja na kineska rešenja za povezivanje dronova i komunikaciju duž ratišta. Njemački ministar spoljnih poslova Johan Vadepul rekao je da su informacije o obimu kineske podrške ruskoj vojsci "izuzetno zabrinjavajuće".

"Kina mora da zna da to zadire u samu srž evropskih bezbjednosnih interesa", rekao je Vadepul.

Dodao je da svaka pomoć ruskom ratu protiv Ukrajine produžava sukob i povećava patnju. Kineska ambasada u Berlinu odbacila je navode istraživanja. U saopštenju su tvrdili da su takve tvrdnje "bez ikakve činjenične osnove" i da saradnja Kine i Rusije "nije usmjerena protiv trećih strana".

Špigel zaključuje da se zbog sve dublje saradnje Moskve i Pekinga povezuju dva velika bezbjednosna izazova koja su se dugo posmatrala odvojeno - rat u Ukrajini i tenzije oko Tajvana.

Prema autorima istraživanja, Rusija i Kina za sada nemaju formalni vojni savez, ali ih povezuje zajedničko suprotstavljanje američkom uticaju i postojećem međunarodnom poretku.