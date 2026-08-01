Iz Evropskog saveza navode da bi predloženo rješenje omogućilo Vladi da samostalno odredi na koje proizvode i usluge će se odnositi privremeno smanjenje PDV-a, kao i visinu tog smanjenja.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Većina je sinoć odbila predlog poslanika Evropskog saveza kojim bi Vlada dobila mogućnost da privremeno smanji stope PDV-a na određene proizvode i usluge u slučaju poremećaja cijena na svjetskom tržištu, saopšteno je iz Evropskog saveza. Kako tvrde, odluka je donijeta bez obrazloženja i bez učešća u raspravi na plenumu, prenosi Dan.

Iz Evropskog saveza navode da bi predloženo rješenje omogućilo Vladi da samostalno odredi na koje proizvode i usluge će se odnositi privremeno smanjenje PDV-a, kao i visinu tog smanjenja.

„Na taj način bi mogla efikasno da ublaži ili eliminiše rast cijena određnih dobara i usluga“, ukazali su iz Evropskog saveza.

Ističu da je njihov predlog sličan zakonskom rješenju koje je, takođe na inicijativu poslanika Evropskog saveza, usvojeno prije nekoliko godina i koje omogućava Vladi da privremeno smanji akcize na gorivo do 50 odsto.

„Samo što, u ovom zakonskom rješenju, daje joj se mogućnost da mjeru privremenog smanjenja poreskih stopa primijeni na dobra i usluge koje sama odredi“, naveli su.

Dodaju i da se slične mjere privremenog smanjenja stope PDV-a primjenjuju u državama Evropske unije.

„U Crnoj Gori imamo značajno veće stope PDV-a na određene proizvode i usluge nego u mnogim zemljama EU i regiona“, saopštili su iz Evropskog saveza.

Na kraju ocjenjuju da Vlada, odbijanjem ovog prijedloga, teret rasta cijena prebacuje na građane.

„Očigledna je namjera Vlade da teret konstantnog povećanja cijena snose isključivo građani, kako bi ona mogla da finansira partijske i političke foteljaške apetite uključujući 33 člana Vlade i preko 200 njihovih najbližih saradnika“, zaključili su iz Evropskog saveza.