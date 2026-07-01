Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da SAD i Iran napreduju u pregovorima o denuklearizaciji i trajnom primirju. Tehnički razgovori o Ormuskom moreuzu uspješno su počeli u Dohi.

Izvor: Vernier Jean-Bernard/JBV News/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da se Sjedinjene Države veoma dobro slažu sa Iranom i da su nedavni sastanci u Kataru prošli dobro.

"Denuklearizacija Irana dobro napreduje", rekao je Tramp novinarima. "Održali smo veoma dobre sastanke, pa ćemo vidjeti."

SAD i Iran održali su tehničke razgovore u katarskoj prijestonici Dohi u nastojanju da dogovore uslove prolaska brodova Ormuskim moreuzom i trajnog primirja, naveli su izvor direktno upoznat sa razgovorima i iranski zvaničnik.

Trampov zet Džared Kušner i izaslanik Stiv Vitkof sastali su se sa premijerom Katara, zemlje koja uz Pakistan posreduje u razgovorima, kako bi postavili temelje za pregovore. Ipak, njih dvojica neće prisustvovati samim raspravama, istakao je izvor direktno upoznat sa situacijom.

"Slažemo se veoma dobro", rekao je Tramp, dodajući da je Iran "mnogo napredovao". "Dobri su oni", dodao je predsjednik.