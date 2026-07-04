Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da je Vašington odobrio sedmičnu pauzu u pregovorima s Iranom zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija.

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Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da je Vašington dao Iranu sedmičnu pauzu u mirovnim pregovorima zbog sahrane vrhovnog vođe Alija Hamneija.

"Potpuno smo razorili Iran. Oni silno žele da postignu dogovor. Dali smo im sedmicu pauze zbog sahrane, jer smo korektni", rekao je Tramp.

Ali Hamnei poginuo je u američkim i izraelskim napadima na Teheran 28. februara.

Danas i sutra tijelo ajatolaha biće izloženo u Mosali u Teheranu, gdje će poštovaoci moći da mu odaju posljednju počast. Pogrebne ceremonije biće održane 7. jula, a ukop će biti obavljen u četvrtak, 9. jula u njegovom rodnom gradu Mašhadu.