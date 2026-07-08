Na NATO samitu, Makron je pokušao da poljubi ruku Emini Erdogan, što je izazvalo neprijatnost. Pogledajte kako je reagovala turska prva dama.

Izvor: Lafargue Raphael/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Snimak sa NATO samita u Turskoj postao je apsolutni hit na društvenim mrežama gdje broji milione pregleda zbog prilično neprijatne situacije. U glavnim ulogama našli su se francuski predsjednik Emanuel Makron i prva dama Turske, Emina Erdogan.

Makron je u jednom trenutku pokušao da poljubi ruku Emini Erdogan, ali ona je povukla ruku i pokušala da se izvuče iz ove pozicije.

Odmah nakon toga, uslijedilo je rukovanje između Makrona i Redžepa Tajipa Erdogana. Turski predsjednik je Makronovu ruku zadržao nekoliko sekundi duže nego što nalaže uobičajeni protokol.

An awkward moment between Macron and Turkey's First Lady at the NATO summit is going viral



Footage from the event appears to show French President Emmanuel Macron attempting to kiss Emine Erdoğan's hand, but she keeps hold of her wrist and the gesture never happens.



That…pic.twitter.com/9XKK9yrxGz — NEXTA (@nexta_tv)July 8, 2026

Kako prenosi Israel National News, ovaj neobično dug stisak ruke odmah je privukao pažnju internet korisnika, koji su u tome prepoznali jasnu reakciju turskog lidera.

Salutations à la France transmises !pic.twitter.com/rHKEr8e7G5 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron)July 8, 2026

(MONDO)